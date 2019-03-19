Возвращение динозавров. Пикапы Chevrolet

Как известно, 1980-е годы прошли в США под знаменем насильственной компактизации автомобилей и принуждения к экономии топлива. Это сопровождалось активным выносом мозга, формирующим у потребителей чувство вины за «безответственное экологическое поведение и неразумное отношение к окружающей среде». В итоге многим стало неловко даже думать о покупке большого седана. Другое дело — полноразмерный пикап с V8 рабочим объёмом 6.0 л. А лучше и все 7.5 л. Зачем? Так ведь для работы, товарищи активисты. В итоге к концу 1980-х правильные, но ужасно скучные легковушки с передним приводом постепенно стали уступать место неправильным, но очень весёлым пикапам с огромным крутящим моментом.

УХОЖУ В ПОДПОЛЬЕ

В отличие от Chrysler, крайне неосмотрительно отправившего свои большие моторы в отставку, менеджеры General Motors проявили дальновидность. Огромный V8 (454 куб. дюйма, 7.4 л) не только не был снят с производства, но внезапно стал ещё мощнее. И если в канун кризиса в 1979 году он развивал 205 л. с., то в 1980-м — уже 210 л. с., а в 1983-м — все 230. Объяснялись эти возмутительные манипуляции, явно повышающие расход заканчивающегося на планете бензина и уничтожающие окружающую среду, на удивление просто. Мотор позиционировался как грузовой, то есть для пикапов полной массой свыше 8 500 фунтов (3,8 т). При этом ещё недавно его совершенно спокойно ставили на машины полной массой 6 000 фунтов (2,7 т). Кроме того, большие «восьмёрки» увеличенной на 10–20 л. с. мощности можно было встретить даже на тяжёлых грузовиках — как альтернатива дизелю. Подобное безобразие отнюдь не являлось нарушением правительственных запретов, потому что для крупных коммерческих автомобилей всё же оставили лазейку. Что касается спортивных модификаций пикапов, то им полагались 5.7-литровые «восьмёрки» (350 куб. дюймов) с мощностью, упавшей со 175 л. с. в 1980 году до 165 л. с. в 1985.



Chevrolet Silverado Intimidator SS2006 года. Его отличали соответствующие

надписи и белые циферблаты панели приборов



GMC Sierra Denali 1500 со сдвоенной кабиной (2005 год)

Положение резко изменилось в 1987-м, когда мощность 350-ки подняли до 210 л. с. благодаря введению центрального впрыска топлива, позволившего немного улучшить экономичность и наконец-то втиснуться в экологические стандарты без ущерба для характеристик. Спортивные короткобазные модели с лёгкими стеклопластиковыми задними крыльями тут же воспряли духом, ведь теперь разгон до 60 миль/ч занимал около 9 сек. Но самое интересное было впереди.

«НОВАЯ ИГРА — НОВЫЕ ПРАВИЛА»

Под таким слоганом в 1988 году было представлено новое полноразмерное семейство пикапов General Motors — GMT400. Главным его отличием от старых «фулок» образца 1973–1987 годов, кроме, разумеется, новых рам, кабины и интерьера, стала передняя независимая двухрычажная подвеска на продольных торсионах для модификации 4х4. Кроме того, появились ABS на задние колёса, гидроусилитель руля в базовой комплектации и усиленная оцинковка кузова и рамы. Раздаточная коробка Insta-Trac позволяла включать/отключать передний мост одним щелчком кнопки, не сбрасывая скорость. В придачу топливный бак переместили из потенциально опасного места между рамой и кузовом под грузовую платформу (но в пределах базы). Это, естественно, положительно сказалось на развесовке и управляемости, что было очень кстати. В 1990-м из ссылки вернулся настоящий спорттрак старой школы — Chevrolet Silverado C1500 454 SS (SS – это ни много ни мало Super Sport). Кстати, литерой «С» обозначали заднеприводные модели, а литерой «К» — полноприводные. Под это дело даже произвели небольшой рестайлинг, заменив четыре короткие квадратные фары двумя длинными.



Одна из особенностей нового Silverado SS —

расположенные по бокам выхлопные трубы

АДСКИЙ ПИКАП

На лёгкое шасси грузоподъёмностью 500 кг был установлен тот самый легендарный мотор 454 дюйма мощностью 230 л. с. с моментом 522 Нм при… 1600 об/мин! Причём шёл он только в комплекте с трёхскоростным автоматом. Система охлаждения, естественно, была усилена. А вдобавок АКПП и двигатель получили масляные радиаторы уже в базе. Через год мощность увеличили до 255 л. с., а крутящий момент и вовсе стал паровозным — 549 Нм при 2400 об/мин — и нагружал он уже четырёхступенчатый автомат с электронным управлением. И конечно же, не забыли поработать над управляемостью — она серьёзно улучшилась прежде всего за счёт пакета Perfomance Handling, который включал в себя острое рулевое, газовые амортизаторы Bilstein и усиленные тормоза. А ещё специальные шины и колёсные литые диски, а также жёсткие стабилизаторы. Любопытно, что всё это можно было заказать и отдельно для любого другого пикапа С/К1500. Разгон до 60 миль/ч занимал всего 7,9 сек. для самого первого варианта 1990 года. Скорость была ограничена 170 км/ч, что, кстати, точно соответствовало результатам 14-летней давности с тем же мотором, только карбюраторным. А вот модель 1991 года была значительно резвее — 0–60 миль/ч за 6,9 сек. «Осторожно, красная бабочка!» — намекая на красный значок Chevrolet на радиаторной решётке, предупреждала реклама. А журнал Car and Driver выразился ещё крепче, окрестив новое творение Chevrolet «адовым пикапом». Всего в 1990–1993 годах было выпущено около 17 тысяч Chevrolet C1500 454 SS.



Интерьер GMC Sierra Denali



Модернизированный интерьер 1992 года отличался

серой депрессивной окраской

Увы, но полноприводной модификации не предусматривалось. Однако, заказав более тяжёлый пикап K2500 (полной массой 3,8 т) и выбрав соответствующие пункты в огромном списке дополнительного оборудования (например, основную для SS краску «чёрный оникс»), вполне можно было получить суперспортивный вездеход. Причём при желании с ручной пятиступенчатой КПП с повышающей передачей. Вот только шильдик SS надо было покупать отдельно и клеить самому. В 1995 году серию 400 модернизировали. Снаружи и внутри пикапы по тогдашней моде чуть округлись, появился пухлый руль с подушкой безопасности. К тому моменту центральный впрыск уже стал достоянием истории, уступив место многоточечному. Ушли в прошлое и обозначения рабочих объёмов в кубических дюймах (видимо, по каким-то сложным маркетинговым соображениям). Далее в 1996-м кабина Club Coupe с двумя рядами сидений получила распашные двери, а ещё через год 5.7 л мотор раскрутили до 255 л. с., а 7.4 л — до 290 л. с. С такой мощью даже вполне обыкновенный массовый пикап Chevrolet/GMC почти не уступал модели 454 SS. Разве что пафоса не доставало…

СЕРЕБРЯНЫЙ «ШЕВИ»

Логичным продолжением удачной 400-й серии стала GMT800, получившая собственное имя — Silverado. Раньше так мог называться только топовый уровень оснащения. Чтобы не спугнуть покупателя, дизайнеры постарались сделать новую линейку максимально узнаваемой, но при этом в канонах «биодизайна». Новые V8 с традиционным нижним распредвалом впечатляли даже по меркам 1960-х: 4.8 л — 255–270 л. с., 5.3 л — 270–285 л. с. А ведь был ещё шестилитровой монстр мощностью 300 л. с. для машин с полной массой свыше 3,8 т. Хотя и это не стало пределом! Для тяжёлых 9200-фунтовых (4,2 т) в скором времени появилось кое-что погорячее — 8.1 л с мощностью 340 л. с.! Плюс можно было заказать шестискоростную ручную немецкую КПП ZF или автомат на пять ступеней. Раздаточная коробка AutoTrac теперь автоматически подключала передний мост через многодисковую муфту при пробуксовке заднего.

Интересной особенностью новых двигателей стала их удивительная невосприимчивость к перегреву. И даже если радиатор оказывался сразу в нескольких местах пробит рогами неудачно перебегавшего дорогу оленя, можно было как ни в чем не бывало ехать дальше до ближайшего сервиса.



Chevrolet Silverado 1500 с системой управления задними колёсами Qudrasteer.

Пикап с круто вывернутыми задними колёсами смотрелся

непривычно, но мог развернуться на пятачке

Правда, на небольшой скорости и на расстояние не более 80 км. Новая рама изготавливалась при помощи гидроформинга, то есть надувания полурасплавленных труб-заготовок особой эмульсией. В результате металл принимал любую форму, которую задавала матрица. Надувная рама оказалась прочнее обычной штампованной, да и защита от коррозии стала куда лучше. А для большей гарантии внутрь лонжеронов заливали расплавленный воск. Подвеска осталась без принципиальных изменений, а вот дисковые тормоза теперь стояли на всех колёсах, что идеально подходило для создания суперпикапов. Первоначально запустили вариант HD (Heavy Duty), который, по идее, предназначался для буксировки прицепов, но на облегчённом 1500HD можно было неплохо зажечь. Ведь на него устанавливали 6.0 л 300 л. с. и даже 8.1 л 340 л. с., не говоря уже о турбодизелях 6.6 л невероятной ещё лет пять назад мощности 300–360 л. с.! КПП обычно была автоматическая на четыре ступени.

В 2001 году появился GMC Sierra 1500 C3 — лёгкий пикап в традициях 454 SS, оснащённый шестилитровым мотором мощностью 325 л. с. В базе машина шла с четырёхскоростным автоматом и полным приводом. До 60 миль/ч она разгонялась менее чем за 8 сек. Через год Sierra С3 была переименованa в Denali, заполучив ещё более дорогую отделку и систему управления всеми колёсами Quadrasteer с задней электрорейкой. Cистема уменьшала радиус разворота с 14,4 м до 11,4, кардинально упрощая управление при буксировке прицепа. Причём заднее подруливание можно было в любой момент отключить кнопкой на панели приборов. Однако у многих покупателей заднее рулевое вызвало резкое неприятие. Во-первых, оно увеличивало вес пикапа на 160 кг, во‑вторых, добавляло к цене целых 5 тыс. долларов в начале продаж и 2 тыс. в конце (со скидкой). Неудивительно, что в 2005 году Quadrasteer сняли с производства.

Но главной сенсацией стало возвращение в 2003 году культового SuperSport. По уже сложившейся традиции явление легенды совпало с рейсталингом всех полноразмерников. Новый Chevrolet Silverado SS1500 оснащался мотором 6.0 л мощностью 345 л. с. от Cadillac Escalade (крутящий момент достигал 515 Нм при 4000 об/мин). Коробка передач — только четырёхступенчатая автоматическая. Суперспортсмен с самого начала оснащался постоянным полным приводом c вискомуфтой, которая распределяла крутящий момент в соотношении 38/62. Разгон до 60 миль/ч занимал 6,3 сек. Что было бы невероятно круто, если бы не аналогичные супертраки конкурентов (к примеру, Dodge Ram SRT10 разгонялся до той же скорости всего за 5 сек.). Зато новый Chevy можно было заказать с просторной клубной кабиной, что превращало грузовой суперкар в эдакий гран-туризмо с очень большим багажником. Под занавес в 2006 году выпустили небольшую серию из 933 суперпикапов Intimidator SS в честь покойного гонщика Дейла Эрнхардта. Отличия были незначительными — декор, спойлеры, новые значки и вышивка в салоне. А в 2007-м наступило новое время, но об этом в следующий раз.

1988

Дебют нового семейства пикапов GMT400 1990

Из ссылки возвращается спортивный пикап Chevrolet Silverado C1500 454SS 1995

Рестайлинг серии GMT400 (новый интерьер) 1996

Мощность 7.4-литрового мотора повышается — с 255 до 290 л. с. 1999

Дебют нового семейства GMT800, получившего имя собственное Silverado 2001

Появление нового суперпикапа GMC Sierra 1500 C3, оснащённого 6-литровым мотором мощностью 325 л.с. 2003

Возвращение культового SuperSport (SS). Новый Chevrolet Silverado SS 1500 получает 6.0-литровый двигатель мощностью 345 л.с. 2006

Выпущена лимитированная партия суперпикапов Intimidator SS

Текст Георгий Варфоломеев

Фото Из архива автора