Volkswagen Touareg получил двигатель от Bentley Bentayga

Volkswagen Touareg обзавелся восьмицилиндровым дизельным мотором от Bentley Bentayga и стал самой мощной дизельной машиной в истории марки VW. Такой же мотор устанавливается на Audi SQ7 , однако, в случае с Touareg, двигатель несколько дефорсировали путем лишения компрессора с электрическим приводом, но это сказалось только на количестве лошадиных сил – 421 против 435 у Audi SQ7.

С таким мотором Volkswagen Touareg тратит на ускорение до 100 км/ч 4,9 с., сохранив тем самым звание самого динамичного дизельного внедорожника на планете за соответствующей версией Bentley Bentayga – она тратит на то же упражнение на 0,1 с меньше. Внушительнее у «Бентайги» и максимальная скорость: она составляет 270 км/ч, тогда как у нового «Туарега» ограничитель традиционно срабатывает на 250 км/ч.

В оснащение новой версии Volkswagen Touareg вошли 19-дюймовые диски, задние подруливающие колеса, пневматическая подвеска, «умная» матричная оптика, дорогая кожа в салоне, особо комфортные кресла, металлические накладки на педали и система ночного видения. Продажи самого мощного дизельного «Туарега» в Европе стартуют в конце весны, а дебютировать новинка должна на Женевской выставке.

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