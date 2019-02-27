Названа дата старта продаж обновленного Kia Soul в России

Новый Kia Soul будет продаваться в России только с бензиновыми моторами. Официально заявлено, что кроссовер будет оснащаться двигателем на 1,6-литра, развивающим 120 л.с. и 151 Нм, и объемом 2,0 л с отдачей в 147 л.с. и 192 Нм крутящего момента, а также турбированный 1,6 T-GDI, развивающий 200 л.с. и 265 Нм.

Топовый мотор планируется устанавливать на модификацию GT-Line в паре с семиступенчатым роботом. Младшему атмосфернику полагаются 6-ступенчатые механическая и автоматическая коробки переключения передач, в то время как 2-литровый силовой агрегат будет комплектоваться исключительно автоматом. Системы полного привода новому Kia Soul, как и прежде, к сожалению, не досталось.

Со сменой поколений Kia Soul переехал на новую платформу, получил еще более экспрессивную внешность и слегка увеличился в габаритах: длина выросла на 56 мм, а колесная база – на 30 мм. Обещано, что задним пассажирам теперь будет удобнее входить в салон и выходить из него. Кроме того, благодаря новой пятой двери упроститься должна и погрузка багажа. Российское представительство Kia утверждает, что продажи нового поколения Soul в нашей стране начнутся уже летом 2019 года.

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