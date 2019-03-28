На пределе проходимости. Polaris Sportsman XP 1000 High Lifter

Не секрет, что стандартный квадроцикл — это только первый шаг к обретению идеальной машины для экстремального бездорожья, и прежде чем пуститься во все тяжкие, придётся основательно и вдумчиво поработать. Хотя иногда производитель может сделать это за вас

Для того чтобы сделать квадроцикл максимально проходимым, быстрым и комфортным, есть два пути. Первый — купить обычную базовую версию и самостоятельно тюнинговать её, на свой страх и риск дополняя конструкцию улучшениями. Кроме опасности, что сторонние детали могут не подойти вашей технике, это грозит ещё и возможным отказом в гарантийном ремонте. Тем не менее так поступают многие райдеры, подгоняя стандартный мотовездеход под индивидуальные запросы. Но есть другой путь. Его нам предлагает сам завод, выпуская предельно полно подготовленную версию квадроцикла. Чем отличается такая подготовка?



Горизонтальные радиаторы защищены прочным пластмассовым корпусом,

вентиляторы охлаждения — сверху и тоже под защитой

Представьте, что вам понадобились более зубастые колёса. Наверняка вы захотите ещё и увеличить их диаметр, вместе с которым вырастет и вес. Ходов подвески стандартной машины тоже маловато, значит, нужно перенастраивать и укреплять шасси, ставить более длинные и прочные рычаги, другие амортизаторы, более выносливые редуктор и приводы. В результате машина неминуемо потяжелеет, а первый же выезд в поля покажет, что теперь ваши возможности ограничивают воздухозаборники силового агрегата, которые нужно выводить вверх. А ещё в список обязательных войдут лебёдка, защита, багажники и прочее оборудование. Значит, нужны более мощные тормоза, и адекватная настройка модифицированной трансмиссии. Именно такую модификацию, тщательно подготовленную в заводских условиях, и предлагает Polaris в версии Sportsman XP 1000 High Lifter Edition. Прямо из салона, вы можете отправиться в любимое болото, в котором мотовездеход пролезет и проползёт везде, где только можно. И не стоит опасаться, что тот или иной узел не выдержит экстрима — всё уже испытано и проверено заводской командой.

Итак, что же такое Sportsman XP 1000 High Lifter Edition? В его основе утилитарный Polaris Sportsman. Двигатель объёмом 952 см3 выдаёт 85 л. с., но куда важнее его постоянный крутящий момент в широком диапазоне оборотов. Двигатель хорошо защищён. Воздухозаборники мотора и охлаждения вариатора выведены вверх, сам вариатор с пониженным передаточным отношением перенастроен для более уверенного вращения огромных колёс. Радиатор с целью защиты от камней и веток поднят максимально высоко и расположен спереди горизонтально. Как и у стандартного Polaris Sportsman, система полного привода AWD самостоятельно регулирует подключение передних колёс в зависимости от дорожного покрытия.



Огромные колёса — залог проходимости. Именно ради них версия

High Lifter получила переработанную подвеску

и внедорожные настройки трасмиссии

Отличия ходовой части заметны даже при беглом взгляде. Чтобы получить дорожный просвет в 343 мм при ходе подвески 180 мм, пришлось заменить рычаги на изогнутые, поставить гораздо более энергоёмкие амортизаторы и гигантские шины High Lifter Outlaw 2 размерностью 29,5″. Протектор «ёлка» этих покрышек развит не только снизу, но и по бокам, позволяя колёсам цепляться даже за вертикальные стенки колеи. Не забыта и утилитарная составляющая — High Lifter с лёгкостью перевозит 130 кг груза и на пониженной передаче способен тащить на буксире ещё один вездеход. Пластиковые элементы обвеса защищены прочными стальными бамперами, а сам пластик максимально противостоит абразивному износу. В стандартную комплектацию High Lifter входит лебёдка, у которой хватает сил не только выдернуть квадроцикл из любой грязи, но и вытащить из плена более тяжёлую технику. Максимально подготовленная заводская модификация Sportsman XP 1000 High Lifter Edition стоит 1 499 000 рублей, и очевидно, не имеет альтернатив на сегодняшнем российском рынке.

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