Снежный склон как потенциальный убийца. Лавинная безопасность. Часть I

19 марта 2017 года в Лаго-Наки сошла очередная лавина, в которую попал снегоходный райдер. Только цепочка удачных совпадений спасла ему жизнь

Вячеслав на снегоходе попал в эпицентр схода лавины на северном склоне горы Блям в Адыгее. Никто из его товарищей по группе не имел специального снаряжения, и только у него был лавинный датчик и лавинный рюкзак. Но то ли рюкзак не сработал, то ли Слава его не активировал… Четверо товарищей с тремя лопатами потратили несколько минут на безуспешные поиски. К спасению присоединилась проезжавшая мимо группа: Сергей Фоменко (инструктор и гид школы Mountain Riders), Рашид Магомедов и Артём Мартынов (выпускники школы SkiDooKing). У подоспевших были с собой лавинные датчики, с помощью которых они определили точное место. Первой же лопатой на глубине полуметра наткнулись на пострадавшего. На выкапывание ушло ещё несколько минут, лопат на всех не хватало, копали руками. Слава лежал на животе головой вниз. Не дожидаясь полного выкапывания, товарищи силой вытянули бездыханное тело на поверхность. К счастью, у него не оказалось травм, ему сразу же провели сердечно-лёгочную реанимацию. Примерно через 10 минут после попадания в лавину сердце Славы запустилось, и он начал дышать. Эта история замечательна своим хеппи-эндом — шансов на спасение почти не было, всё решила череда счастливых совпадений.



Андрей Красилов: «Я считаю, что все, кто зарабатывает

на зимних видах спорта, кто выпускает людей на снег,

ответственны за их безопасность»



Снегоход тяжелее лыжника и значительно сильнее влияет

на покрытие, часто провоцируя сход снежной массы

Увы, чудеса случаются нечасто, и ежегодно под лавинами гибнут спортсмены и любители. Причина проста: любой зимний склон — потенциальный источник лавины, и отправляться в горы без снаряжения — форменное самоубийство. Недавно компания Brandt и специалист по лавинной безопасности Андрей Красилов организовали серию тренингов в разных городах России. Ведь в отличие от Америки и Канады, где лавинная безопасность любого выходящего на склон чётко регламентирована и соблюдается, у нас до сих пор к вопросу смерти под снегом относятся наплевательски. Ситуацию нужно срочно менять. Этим и занялся Андрей. Мы побеседовали с ним и предлагаем вам наиболее важные рекомендации человека, посвятившего несколько лет своей жизни предотвращению гибели на склонах.

В горах именно снегоходы являются группой риска номер один. Любое зимнее происшествие вообще опаснее летнего. Летом можно дойти пешком, зимой в мороз на склоне человек не пройдёт и километра — просто замёрзнет. Кроме того, снегоходы забираются в абсолютно дикие места, где не работают спасательные службы, у них более агрессивное, чем у лыжников, воздействие на снежный склон. Поэтому знания основ лавинной безопасности, наличие обязательного снаряжения и навыки проведения поисково-спасательных работ у всех членов группы должны стать обязательными. При этом ваш равнинный опыт, высота гор, знание местности, гляциологии и мастерство владения снегоходом не имеют никакого значения.

Текст Евгений Хапов

Фото Андрей Красилов