Open Country для больших

Несмотря на то что мы живём в век чудовищного потока информации, а может, как раз благодаря этому, мы иногда пропускаем очень важные и полезные новости. К примеру, что вы знаете о компании Toyo? Что она выпускает качественные автомобильные шины? А известно ли вам, что недавно у Toyo появились типоразмеры для больших и серьёзных внедорожников. Тех, что мы привыкли называть полноразмерными…

Помните видеоролик с безумным летающим багги, словно кузнечик прыгающим по улицам города и парящим над компанией симпатичных девушек? Так вот, этот багги был обут в шины Toyo. Его пилот, Би Джей Болдуин, двукратный победитель знаменитой Baja 1000, так прокомментировал свой выбор: «Сложно поверить, что шины могут иметь такие высокие характеристики по всем важнейшим параметрам и отвечать всем требованиям по проходимости и прочности. С ними вы можете достичь самых высоких результатов — уж поверьте моему опыту. Эти шины помогли мне завоевать несколько чемпионских титулов, и на сегодня я единственный пилот, два раза подряд победивший в сложнейшей Baja 1000».

Шины для полноразмерных внедорожников должны быть прочными,

поэтому в моделях Open Country каркас выполнен из двухслойного

полиэстера со стальным брекером

Но возможно, вам покажется, что летающий мистер Болдуин бесконечно далёк от народа и во время своих лихих заездов по калифорнийским пляжам совершенно не представляет себе уровень наших с вами проблем. Поэтому для объективности мы решили уравновесить его голосом родины, то есть мнением о Toyo Open Country, высказанным человеком, который ездит на них каждый день по дорогам Владивостока. Знакомьтесь, Михаил Чешко — владелец классического русского внедорожника Toyota Land Cruiser 200.

«В основном я использую Open Country AT Plus в городе, но часто езжу по просёлочным дорогам и грунтовкам. Некоторые говорят, что у неё слабые боковины. Я на своём 20-м диаметре этого не заметил — резина лёгкая, смотрится отлично, и её внедорожные качества меня вполне устраивают. Хотя на тяжёлое бездорожье я её, конечно, не загоняю — всё-таки это АТ. Почему выбрал Toyo? Потому что сначала взял в большем размере довольно известный американский бренд, не буду называть его, чтобы никого не обидеть — резина вроде бы и неплохая, но задевала за всё, что можно, да к тому же была довольно жёсткой и тяжёлой. В этом смысле Open Country — оптимальный выбор в плане комфортной езды, и по размеру встала идеально. Я и на прошлой машине использовал японскую резину, правда, другой марки, и понял, что японцы — безусловные лидеры в её производстве. В общем, скажу откровенно, доволен».

А напоследок немного полезной практической информации. Компания Toyo Tires выпускает Open Country в четырёх вариантах, полностью покрывающих весь диапазон возможного применения — от сугубо дорожного до безальтернативно вездеходного.

Наиболее универсальной можно считать модель U/T. Она разработана для бесшумной и комфортной езды с хорошей устойчивостью и управляемостью, а также минимального расхода топлива в городском цикле. За счёт функционального дизайна протектора и диоксида кремния в составе резиновой смеси, достигается крайне низкий уровень шума и отличные характеристики как на сухой, так и на мокрой дороге.

Тоже дорожный, но более грузоподъёмный и выносливый вариант — Open Country H/T. Они подходят для пикапов, мини-грузовиков, фургонов и внедорожников класса SUV. Несмотря на утилитарную направленность, Н/Т имеют весьма элегантный вид протектора.



Главному покорителю российского Севера Toyota Land Cruiser

200 шины Toyo подошли идеально

Внедорожная версия первого уровня представлена моделью Open Country A/T Plus, которая подойдёт тем, кто часто съезжает с дороги, но не углубляется дальше, чем это позволяет лесная колея. Асимметричный дизайн с жёсткими блоками, образующими пять рёбер, обеспечивает повышенную износоустойчивость, сохраняя хорошую реакцию на работу рулём при езде по скоростному шоссе, а также оптимальную управляемость на бездорожье.

Ну а для отважных покорителей офф-роуда есть агрессивная шина повышенной проходимости, специально разработанная для тех случаев, когда главным аргументом становятся тяговые характеристики и управляемость на бездорожье. При разработке Open Country M/T использовались самые передовые технологии, обеспечивающие необходимый контроль над машиной как на бездорожье, так и на городских улицах.

«Шины, которые мы используем для трюков с управляемым заносом, довольно хорошо работают с момента установки и до полного износа. При этом они стабильны при любых температурах. И я рад, что для съёмки цикла роликов Climbkhana мы использовали именно Toyo…» Это слова пилота WRC Кена Блока, создателя франшизы «Джимхана» (автомобильного автослалома). Очень советуем посмотреть — впечатляет!

Такие разные люди и такие похожие мнения. Вероятно, шины Toyo Open Country действительно достойны их похвалы.