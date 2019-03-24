Снега, бураны и Murano. Nissan Murano

Быстрый, просторный, футуристичный, тихий… Nissan Murano на два дня превратился в уютную кают-компанию для двух взрослых и двух детей

Как пить дать американский дизайнер Nissan из Сан-Диего, создавая модель Murano, слушал Жан-Мишель Жарра или смотрел все серии «Стартрека». И стал Murano третьего поколения космическим путешественником. По крайней мере на бумаге. Его концепт-проект, правда, получил название Resonance – видимо, гений синтетических песен космоса ЖМЖ всё же успел напеть в уши художнику. На деле, конечно, всё проще и приземлённее, хотя сиденья Zero Gravity разработки NASA и выдающийся аэродинамический коэффициент машины Сх=0,31 намекают на стремительность и комфорт, далеко выходящие за рамки обычного.

Что из всего этого действительно нужно большому семейному кроссоверу и чем ещё богат Murano, мы подробно изучили во время короткого путешествия из Москвы в Тулу и обратно. Вояж этот не отличался бы от тысяч подобных, если бы не снежный заряд, накрывший трассу так же внезапно, как это случается на перегруженном аэродроме в вечно неготовой к зимним сюрпризам столице. Коллапс сжимал тиски столь стремительно, что мы и впрямь готовились изолироваться от окружающей пурги и холода в скорлупе нашего звездолёта. Сводки с трасс пестрели фотографиями аварий типа «паровозиков», «бутербродов» и просто упавших в кювет, снег ударял с новой силой, слепил звёздами хлопьев в лучах фар, сбивал с колеи и разматывал по курсу так, что водителю приходилось постоянно держать ухо востро. Малейшее отвлечение на стрелку навигации или взгляд в зеркала – и мы уже плывём к отбойнику или приближаемся к обочине. Из динамиков BOSE жизнеутверждающе звучал хит Хора Турецкого «Снегом» (кстати, очень согревающая зимой музыка). Нас вместе с Москвой и правда засыпало. Мы представляли себя космическими путешественниками, отделёнными от вакуума пятью миллиметрами титана, первооткрывателями звёзд и покорителями далёких планет. Равно как и медведями, привыкшими к спячке и в крайнем случае готовыми зимовать прямо в салоне, благо провизии должно было хватить на пару дней.

Но нам повезло – главные силы стихии умчались уничтожать соседнее шоссе, да и тяжёлый кроссовер очень хорош как раз для таких путешествий. Под натиском ежесекундных ударов сугробов по колёсам только весомый авто способен сохранять траекторию, не утомляя водителя. И ещё один момент, без которого любое маневрирование зимой на облепленной снегом машине превращается в пытку. Монитор кругового обзора (Around View) плюс система обнаружения движущихся объектов (MOD) – настоящее спасение. Не надо вертеть головой, пытаться рассмотреть в замёрзшие зеркала помеху за спиной, не надо бояться за контакт бампера с ледяным бруствером. Камеры сегодня – обязательный атрибут большой машины. Без них никак! Камера сзади не залепляется снегом на ходу, а фары имеют настолько мощный обмыв, что в этой круговерти мы, похоже, были единственными, кто отправлял лучи надежды в мрачное будущее.

Конечным пунктом нашего маршрута была сыроваренная ферма в экопарке «Ясно Поле». Эпичный обрусевший француз по имени Ксавьер прямо на наших глазах заправил молоко сычугом, нарезал полученную массу на кубики и расфасовал по стаканчикам. Никогда не думал, что мягкий сыр созревает всего полчаса. Чтобы получить твёрдые сорта надо не только подольше держать молоко под действием ферментов, но и класть сыр на полгода-год на полку для созревания. Жаль, но такого запаса времени у нас не было.

Зато следующий день подарил солнце, чищеные дороги и совершенно другое представление о машине. Murano летел, дети перестали тупить в монитор айпада и вертели головами по сторонам. На большой скорости полноприводная система Nissan All Mode 4X4-i работает совсем иначе. Снежный вал она штурмовала непрерывным натиском, держа включённым привод задних колёс, и кроссовер от этого ожидаемо повиливал хвостом. На более твёрдой дороге доля крутящего момента назад упала, руление стало предсказуемым и точным. Машина обрела свою обычную плавность.

А теперь немного технических подробностей. Третье поколение Nissan Murano совершенно не похоже на своих предшественников с точки зрения шасси. Полностью перенастроена подвеска и кроссовер вместо американской вальяжности демонстрирует весьма ощутимую упругость, лишь немного для вкуса сдобренную вертикальными вздохами на самых крупных кочках. Всеядность подвески поражает! Совершенно неожиданно Murano стал самым геометрически проходимым и приспособленным к плохой дороге кроссовером Nissan. Сказалась инженерная адаптация модели к российским условиям, выполненная перед запуском модели в производство на заводе под Питером. Жаль, нет принудительной блокировки муфты привода задних колёс – был бы настоящий чемпион! И руление больше не выглядит вращением корабельного штурвала – руль точен, хотя и заметно задемпфирован усилителем. Машина комплектуется хорошо зарекомендовавшим себя бензиновым 3.5-литровым двигателем (249 л.с./325 Нм) или гибридным силовым агрегатом, сочетающим компрессорный 2.5-литровый бензиновый двигатель с электромотором мощностью 20,5 л.с. (254 л.с./368 Нм). Везде в качестве трансмиссии – вариатор и полный привод X-Tronic. Мотор 3.5 л – отличный двигатель, визитная карточка компании Nissan и Murano в частности. И тянет бесподобно, и расход невелик.

Внешность – отдельный разговор. Все три поколения Nissan Murano выглядят совершенно по-разному. Единственный объединяющий их посыл – вместительный и слишком пухлый салон, величественный «нос», украшенный запоминающейся решёткой, и большая колёсная база. Кроме того, в тренде обязательность узнаваемых деталей экстерьера вроде треугольной задней стойки и оригинальных задних фонарей. Третий Murano весьма далеко ушёл от предшественников. Те всё же были простоваты в концепции и грубоваты в формах. Нынешний – утончён, дерзок и гармоничен одновременно. Даже стойка у него – не просто треугольник, а сложный переход к заднему стеклу с иллюзией летящей крыши. В общем, нет смысла описывать словами внешность, поэтому ограничусь единственным эпитетом – звездолёт!



Картинка со смыслом. Выбирая формат путешествия — на «Ласточке»

или в салоне Nissan Murano — я без сомнения выберу кроссовер

Два дня с Murano пролетели незаметно. Каково резюме? Очевидно, что лучше всего семейный автомобиль проверяется детьми. В нашем случае они выглядели довольными. Взрослая часть команды, измотанная снегопадом первых суток, к концу вторых расслабилась и бодро катила домой под непрестанный гомон навигационных предупреждений о камерах, ждущих превышения скорости и нарушения правил разметки. Мультимедиа Nissan (как и Infiniti) по этой части не просто во всеоружии, она прямо-таки на переднем крае, отчего и сообщает о камерах буквально каждые 400 метров пути. Возможно, это покажется чрезмерным, но Nissan заботится о вас.

Текст Евгений Хапов

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