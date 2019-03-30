Toyota-путешественница. Тюнинг Toyota FJ Cruiser

Что нужно для того, чтобы на одном и том же внедорожнике поехать и в Европу, и на Кольский, и на Бесов нос, да ещё и уложить всё это в один сезон? Ответ очевиден — правильно его подготовить

Как известно, большинство внедорожников готовят примерно по одной и той же схеме — различаются только степень и глубина. Основных направлений три: для туризма (включая охоту и рыбалку), экспедиций и спорта. Ну и конечно, отличия есть в качестве подготовки. Не только в плане того, хорошо ли закручены гайки, но и того, насколько верно подобраны элементы, насколько тщательно они рассчитаны. Само собой нельзя сбрасывать со счетов и эстетику. А в наше время приходится учитывать ещё и возможность узаконить переделки, хотя, конечно, лучше, чтобы этой проблемы вовсе не возникало. В общем, несмотря на то что рынок тюнинга внедорожников не стал меньше, грамотно подготовить автомобиль по-прежнему не так-то просто. Да и клиент пошёл уж очень разборчивый…

Сегодня нашего внимания удостоился нечастый гость тюнинговых мастерских — среднеразмерный Toyota Fj Cruiser. Их в России вообще немного, а подготовленных и вовсе единицы. Тем интереснее посмотреть, как и что с ним можно сделать. Тем более, что и задание мастерам лаборатории тюнинга «Клуб 4×4» дали не самое обычное — машина должна быть одинаково хороша и для дальних пробегов по автобанам Германии, и по горным дорогам Италии, и по просёлкам Карелии, и по лесным тропам Урала. Универсальность обычно требует жертв и компромиссов, но тут жертвовать было нечем, поэтому подбор деталей для тюнинга начали с самого необходимого, переходя на просто нужное и постепенно перебираясь к желаемому.

Первым пунктом необходимого стала подвеска. Вернее, колёса. Хотя их до сих пор так и не поставили. Согласно плану место штатной резины 265/70 R17 займут 33-дюймовые Cooper STT на штатных дисках. Это потребует минимального лифта и установки заведомо более мощных упругих элементов, поскольку обвес, груз и лебёдка в планах тоже обозначены. А какую ещё подвеску брать для Toyota, как не ARB? Вернее, Old Man Emu с лифтом 50 мм и средними показателями грузоподъёмности. Комплект включает и пружины, и амортизаторы с необходимыми втулками и крепежом. Всё это без проблем встаёт на штатные места и обеспечивает нормальную управляемость и комфорт. Хотя пустую машину на лежачих полицейских изрядно подбрасывает, но, понятно, больше заднюю ось, потому что спереди более мощные пружины компенсирует лебёдка. В дальнем путешествии, когда загрузится багажник, всё придёт в норму.



У Toyota FJ Cruiser от рождения прекрасная проходимость!

Серьёзная работа проведена и по защите «эфджея» от повреждений на бездорожье. Днище зашито в 6-миллиметровый алюминий практически от переднего до заднего бампера. Защита опирается на стальной каркас и разделена на три зоны — моторный отсек, трансмиссия, бензобак. Получается прочно и не слишком тяжело. Производители подобных защит утверждают, что 6 мм алюминия примерно равны по прочности 3 мм стали и при этом в полтора раза легче. Бамперы решили оставить штатными — они вполне прочные, если, конечно, не валить сосны в ногу толщиной, и обеспечивают отличные углы въезда и съезда. В передний бампер встроена 12 500-фунтовая лебёдка, оборудованная радиоканалом. Для нормальной работы бортовой сети с учётом увеличившейся нагрузки под капотом нашлось место для второго 90-амперного аккумулятора. Под задний бампер установлен фаркоп американского типа с квадратом 50х50. Это одновременно и защита бампера и заднего свеса, и, собственно, место для установки хоть шара, хоть армейского крюка, хоть шакла… Ну или захвата для домкрата. Венчают защитный блок силовые порожки. Вот где настоящее произведение искусства! И красивые, и прочные, и геометрию днища не ухудшают. На них можно стоять, за них поднимать, ими можно опереться на дерево, а то и на камень. Весь внешний обвес по нижнему поясу, включая расширители арок и накладки на дверные проёмы, окрашен полимочевиной. Причём это нецарапающееся покрытие не выглядит чужеродно, и его вполне можно принять за естественную фактуру пластика.



В глубоком снегу этой Toyota очень нехватает больших колес

Но джиперский обвес не заканчивается на уровне ватерлинии. Крышу украшает странная для непосвящённого наблюдателя инсталляция. Это классический экспедиционный багажник от ARB, на котором установлена палатка, допсвет и инструменты. А необычность конструкции придаёт защитный щиток, навевающий воспоминания о танках первой мировой типа Renault FT‑17 или Mk. IV… На самом деле это всего лишь защита от грязи, пыли, веток и в какой-то мере низких потолков подземных паркингов. А то были прецеденты… На багажнике установлен дополнительный свет: по углам, сбоку и сзади рабочий, спереди по центру заливающий для езды по бездорожью. Водительский свет привинчен к бамперу, он для дорог общего пользования. Вся потребляемая мощность едва превышает 300 Вт, с которыми электрооборудование автомобиля справляется играючи.

Safari Snorkel питает воздухом четырёхлитровую бензиновую «шестёрку». И хотя вынесенный забор воздуха большей частью предназначен для пыльных дорог, он сработает и в бродах. Сапуны агрегатов ходовой и трансмиссии тоже выведены повыше. Когда будете планировать тюнинг своего внедорожника, проверьте, чтобы этот пункт обязательно был в списке. Это намного выгоднее, чем менять масло после каждой лужи или редуктор в конце сезона…

Отдельного рассказа требует накрышная палатка. По-хорошему она нужна в Австралии, на юге Африки, то есть там, где в палатку могут заползти не только муравьи. Однако удобство конструкции оценят и у нас, а если конфигурация салона не предполагает одновременного наличия и багажа, и спальных мест, то палатка (которая всегда с собой) становится отличным решением. Причём, по моему мнению, в такой конструкции важно даже не то, что можно остановиться где угодно, что жилище недоступно, защищено и всё прочее… Куда важнее вид, открывающийся по утрам из окошка. Поверьте, даже если вы встали на парковке у заправки, он будет куда приятнее, чем в том же месте, но с уровня земли. Кстати, палатка довольно тяжёлая, и установлена она на силовом багажнике. Ставится быстро. По крайней мере мне в одиночку, с минимальной помощью штурмана, удалось разобрать её без всяких проблем, а после убрать меньше чем за час.

Роскошным финалом можно назвать огромный холодильник ARB, который с трудом поместился в багажнике вдоль. Вообще-то он должен стоять поперёк, но тогда от грузового отсека останутся одни стенки. Пришлось взять в руки инструмент и слегка поработать над креплениями спинки заднего дивана и внутренней обшивкой двери, где появилась ниша, достаточно глубокая, для того чтобы туда влез массивный корпус. Холодильник, кстати, выдвигается на салазках и будет очень уместен в жару на пустынной косе.



В салоне минимум дополнительного оборудования



Какие путешествия без шноркеля? Правильно, неглубокие

Надо сказать, что внедорожник уже успел пройти испытания дальним путешествием, правда, пока только по дорогам. Во время пробега появились кое-какие замечания и пожелания, которые снова привели Toyota в цех тюнинга, где сразу нашли своё воплощение в металле. Осталось дождаться новых колёс и новых испытаний. На сей раз бездорожьем.

Текст Игорь Губарь

Фотографии Вадим Фролов