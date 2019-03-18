С любовью к мелочам. Тюнинг УАЗ «Патриот»

Тюнинг УАЗа «Патриот» — дело заведомо полезное, поскольку эта модель располагает к бесконечным доделкам и улучшениям. И сегодня мы расскажем об универсальном «патриотовском» тюнинг-комплекте BMS Engeneering

Внашей стране нет более частого объекта для тюнинга, чем популярный отечественный полноразмерный внедорожник УАЗ «Патриот». Загляните в любую мастерскую, и знакомый силуэт с высоким капотом непременно будет выглядывать из бокса. УАЗы тюнингуют везде и всюду. Можно смело утверждать, что все ходы известны заранее и простора для фантазии тут нет. Или всё-таки есть?

Весь вопрос в том, насколько тщательно вы планируете проводить работы, делать акцент на эстетической стороне вопроса или ставить целью голую функциональность. Наш сегодняшний герой — эстет. Причём, он не стал от этого неженкой, зато выглядит теперь на миллион. На настоящий миллион, выраженный в реальных дензнаках… А всё потому что компания BMS Engeneering уделяет внешнему виду максимум внимания, заявляя, что каждый элемент должен быть не только полезным, но и красивым. Этот лозунг основатели BMS позаимствовали у американского автомобилестроения, равно как и принцип конвейерного производства. Что это значит? BMS Engeneering разработала готовый к установке комплект, для того чтобы нивелировать недостатки нашего родного УАЗа. В него входят решётка радиатора, передний и задний силовые бамперы, защита рулевых тяг, силовые пороги и универсальные брызговики, фаркоп и калитка для запасного колеса, расширители арок и силовой багажник. Стандартный набор, скажете вы. Да, но взгляните, какого он качества!

Бамперы выполнены из стали 09Г2С толщиной 4 и 6 мм (в конструкции применена 45-я труба). Всё это покрыто чёрной полимерной краской, но можно заказать и цинкование, и индивидуальный колер, и защитное покрытие. Задний бампер готов к установке лебёдки с тяговым усилием до 5,5 т и дополнительных световых приборов. На каждом из бамперов есть две крайне прочные буксировочные скобы, к которым могут быть присоединены большие крюки, рассчитанные на рывки полимерным тросом. Крюки окрашены в яркий цвет и тоже являются элементом внешнего декора. Радиаторная решётка — самый стильный элемент набора, одновременно надёжно защищающий сам радиатор от веток и летящих камней. Стальная сетка из нержавейки отлично противостоит внешнему натиску и одновременно пропускает достаточно воздуха для охлаждения мотора. Разработанная специально для «Патриота», защита прикрывает самое уязвимое место внедорожника под передним бампером и бережёт рулевые тяги от контакта с препятствиями. Детали крепления к раме входят в комплект. Силовые пороги — немаловажный элемент безопасности и мобильности на бездорожье. Они исключительно прочны, рассчитаны на подъём машины хайджеком и крепятся непосредственно к раме.

Калитка под запаску — и вовсе шедевр технической мысли. Она четырёхточечная, полностью охватывает колесо, отчего в закрытом положении работает на увеличение жёсткости заднего проёма кузова. В ней поместится запасное колесо самого большого размера, а высокая прочность позволяет крепить здесь же дополнительное навесное оборудование.

От перечня силовых составляющих набора перейдём к элементам стайлинга. И первыми менять восприятие экстерьера УАЗа должны расширители арок. Эти пластиковые детали — неизбежный атрибут любого подготовленного внедорожника. Даже небольшое увеличение покрышек ведёт к забрызгиванию стёкол грязью и интенсивному пескострую всей машины на трассе. Единственный вариант защиты — расширители. Кроме функциональной нагрузки, они придают внедорожнику вид грозного покорителя пространства и делают его зрительно больше. Дополняют расширители брызговики из гибкого износоустойчивого полиуретана. Но и здесь важен элемент красоты — брызговики украшены накладками из нержавеющей стали, придающими оформлению низа машины законченный вид. В салоне BMS рекомендует установить обшитый кожей руль и сиденья с яркой обивкой.

Команда BMS Engeneering очень трепетно относится к качеству выпускаемой продукции. Каждый элемент вырезан с высокой точностью, тщательно окрашен и выглядит заметно аккуратнее заводских деталей. Такой установочный комплект меняет внешность внедорожника до неузнаваемости. И перед нами уже не простоватый деревенский увалень, а выглядящий модно и внушительно современный автомобиль, готовый к покорению маршрутов любой сложности.

Текст Евгений Хапов

Фото Компании-производителя