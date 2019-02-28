Полный привод не панацея, или Как не попасть в аварию на зимней дороге. Авторская колонка Артёма Ачкасова

Та поездка в Европу на собственном автомобиле запомнилась мне на всю жизнь. Ледяной дождь после обильного снегопада склонил к дороге превращённые в гири ветви деревьев. Чёртов снежный тоннель! Трасса М1 напоминала декорации то ли к рекламному ролику кока-колы, то ли к зомби-хоррору про бобров-нацистов. Под колёсами — глубокая снежная каша, раскатанная в колею справа, девственная в левом ряду.

Я выехал из Переславля-Залесского в пять утра 1 января курсом на Белосток. К 11 утра я насчитал семь автомобилей, улетевших в кювет. Шестеро несчастных объединял полный привод. Как минимум четыре машины были загружены под длинное путешествие. Три машины из семи были с парт-таймом: «Патриот» и два пикапа. Один из них лежал на боку, другой колёсами кверху.

Мой Santa Fe Classic уверенно, как мне казалось, пробивал снежную кашу полустёртыми АТ-шинами. Но в этот момент я совершенно точно был уверен в себе и ничего не боялся. У меня же честный полный привод с тремя дифференциалами, а не какой-нибудь убогий парт-тайм!

Главное не отпускать газ на обгонах, не дёргать рулём без надобности.

Снежные заносы продолжались почти до самого Бреста, а после пересечения польской границы вокруг зазеленели аккуратные поля. Прорвались! Так было до самых австрийских гор. Мокрый снег в долине превратился в матовое, плотное, как саван, марево на подъёме к перевалу. Вереницы легковушек, не способных тронуться в гору. Мельком взглянув на высокие боковые шашки протектора, подтянутый голубоглазый полицейский пропустил нас на перевал. Стоило ли?

Видимость — несколько десятков метров. Обрывы без отбойников по краям. В повороте меня несёт наружу, к обрыву, за которым высокие ёлки. Внезапно навстречу вылетает «Мерседес». Меня несёт! Каким-то чудом я смог компенсировать занос ручником, машину выставило боком. Момент разъезда превратился в моей памяти в вечность. «Селёдка» серебристого универсала E-класса, бесконечно долго проходящая мимо моего заднего бампера, испуганные глаза водителя.

В ближайшей деревне перед перевалом я заехал на заправку и купил цепи противоскольжения. Я очень хорошо понял, чего могла стоить моя небрежная приверженность символам М+S, «снежинке и трём горным пикам» на боковине шин. Сам процесс покупки и установки цепей тоже был очень забавным: нужного мне размера цепи нашлись только в загашнике у хозяина, а мастером оказался дядя Саша из Молдовы, настойчиво попросивший его не фотографировать.

Домой я вернулся не только с ярким набором впечатлений от достопримечательностей и экстремального сноуборд-фрирайда, но и с твёрдым осознанием, что даже очень хороший полный привод ничто в сочетании с плохими шинами — изношенными и не по сезону.

С того момента прошло восемь лет. За это время я прошёл многочисленные курсы контраварийной подготовки и даже поучаствовал в ледовых гонках на спортивных автомобилях. Этот опыт позволяет утверждать: мемасик о том, что, если полноприводный автомобиль занесло, остаётся только креститься, — опасная, успокаивающая ересь. Проблема в том, что российские водители не умеют и не желают учиться ездить.

Кто из вас хотя бы пару раз в год проходит курсы контраварийной подготовки? А ведь без понимания, как автомобиль ведёт себя при сносе передней оси или при заносе задней, безопасность движения недостижима. Кто-то может хмыкнуть, мол, я тридцать лет за рулём, езжу на АТ-шинах круглый год, никуда не тороплюсь и в авариях участвую только как тягач — вытащить незадачливого ботаника из придорожной канавы.

Полагаю, именно такие водители и рассказывают байки про «понесло, и уже ничего нельзя было сделать». А ведь в случае с внедорожником риск гораздо выше, чем с легковым автомобилем, ведь внедорожники не просто скользят, а переворачиваются! Устойчивость, связанная с большой массой, усугубляет ситуацию в её неблагоприятном развитии, превращаясь в непреодолимую инерцию.

Безусловными факторами безопасности на зимней дороге являются хорошие зимние шины, максимальное снижение скорости перед поворотом и безусловное умение водителя молниеносно (опережающе!) противостоять развитию аварийной ситуации, связанной со внезапным сносом и заносом автомобиля. Многие из нас напрасно полагают, что подобные навыки можно отточить самостоятельно, без систематических занятий с инструкторами. Это не так.

Итог глупой самоуверенности всегда один: разбитый автомобиль. Хорошо, если в кювете, а не о встречный 18-колесный автопоезд. Испорченные планы на поездку ничто по сравнению с жизнью членов семьи. Подумайте об этом, и вы поймёте, почему вам надо прямо сейчас записаться на хорошие курсы контраварийного вождения. Там вы будете крутить рулём и нажимать педали по 8–10 часов в день и после первого занятия только начнёте понимать, что происходит с автомобилем, когда его понесло. Продолжение практики научит вас ездить, так что сделайте это, пока не поздно.