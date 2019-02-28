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Новости   28 февраля 2019   

Премьеры Volkswagen на международном автосалоне в Женеве

Марка Volkswagen представляет новый Touareg V8 TDI и предсерийный концепт модели T-Roc R на международном автосалоне в Женеве. Новый дизельный двигатель V8 TDI мощностью 421 л.с. сделает Volkswagen Touareg самым мощным дизельным SUV в модельной линейке. Кроме мотора, новая версия получит расширенный набор стандартного оснащения.
 
Спортивно-внедорожный кроссовер T-Roc отсылает нас к формату «Гольф-класса», но в новом прочтении — с полным приводом, агрессивной внешностью, большим просветом и внедорожными возможностями. Силовой агрегат спортивной версии T-Roc R развивает мощность 300 л. с. и сочетается с системой полного привода 4MOTION и семиступенчатой коробкой передач.
 

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