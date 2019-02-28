Компания Nissan объявила комплектации нового Nissan Qashqai

Компания Nissan поделилась деталями оснащения кроссовера Qashqai, который уже начали собирать в Санкт-Петербурге. Автомобиль получит 10 комплектаций и 30 вариантов исполнения, включая версии, созданные совместно с Yandex. Qashqai для российского рынка будет комплектоваться одним из двух бензиновых моторов на выбор – 1,2-литровым с отдачей в 115 л.с. либо 144-сильным объемом 2,0 л. В пару к ним предложат 6-ступенчатую механическую КПП или бесступенчатый вариатор, адаптированный к российским условиям.

Суровый отечественный климат, проявляющий себя на протяжении порой большей части года, оказал влияние и на наполнение комплектаций: например, уже в базовом исполнении XE появились обогрев передних сидений и лобового стекла. Кроме них, в стандартное оснащение включены круиз-контроль и кондиционер, а базовый Qashqai с двухлитровым мотором получит еще и 17-дюймовые колесные диски. В версиях SE появятся передние и задние парктроники, электрозеркала и автоматические стеклоподъемники на всех окнах, регулировки сиденья пассажира и поясничной поддержки на кресле водителя, а кроссовер с двухлитровым мотором дополнительно получит подогрев руля и заднего дивана.

В комплектации QE+ появятся 18-дюймовые колеса, датчики давления в шинах, система распознавания движущихся объектов и панорамная крыша, а в исполнениях LE кроссовер будут комплектовать фирменным комплексом систем безопасности Intelligent Mobility. В него включены система контроля рядности, монитор слепых зон, система превентивного торможения, ассистент обнаружения препятствий при движении задним ходом, а также адаптивная оптика и система кругового обзора. В двух комплектациях Nissan Qashqai будет оснащаться мультимедийной системой Яндекс.Авто с 8-дюймовым дисплеем, которая обеспечивает доступ к основным сервисам Яндекса, включая навигационную систему и Яндекс.Музыка.

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