Обновленный Renault Duster доступен в официальной дилерской сети

Обновленный Duster получил новые элементы интерьера (новое эргономичное рулевое колесо и эксклюзивную комбинированную обивку сидений) и экстерьера, новое Radio Connect и возможность управлять мультимедийной системой и получать информацию об автомобиле с помощью экрана смартфона с функциональным приложением R&GO. Кроме того, теперь Renault Duster оснащен новой мультимедийной системой MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto® и CarPlay®. На Duster 2019 года устанавливается новое рулевое колесо, все версии модели получили новую обивку сидений с серебристой прострочкой, а комплектация Drive Plus получила эксклюзивную комбинированную обивку.

Начиная с версии Life, в базовом оборудовании модели доступны подушки безопасности пассажира, черные боковые стойки и бортовой компьютер. Для комплектации Drive внедорожник Renault Duster получил новые 16-дюймовые легкосплавные диски Thema Gris серого цвета с огранкой[1] (для версии Life в качестве опции).

Обновленный Duster 2019 модельного года предлагается в четырех комплектациях (Access, Life, Drive, Drive Plus) в следующих исполнениях:

с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.) по цене от 709 000 рублей

c бензиновым двигателем 2,0 л (143 л.с.) по цене от 977 990 рублей

c турбодизелем 1,5 л (109 л.с.) по цене от 1 011 990 рублей

версия с двухлитровым бензиновым двигателем с автоматической трансмиссией доступна по цене 1 027 990 рублей.

Производство внедорожника Renault Duster налажено на заводе Renault в Москве.

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