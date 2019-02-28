УАЗ представил Патриот в эксклюзивной спецверсии Life Style

Внедорожник «Патриот» получил специальную версию с названием Life Style. Автомобили отличаются от не «лайфстайловских» версий броским цветом, а также шильдиками с названием специальной версии на двери багажника и на водительской двери. Объем выпуска спецсерии лимитирован — тираж не превысит 300 автомобилей.

В салоне внедорожника спереди и сзади присутствуют оригинальные текстильные напольные коврики с окантовкой, а передние – еще и с надписью «Life Style». Специальная версия создана на основе популярной комплектации «Оптимум», но оснащена существенно богаче. Patriot в исполнении Life Style стандартно комплектуется климат-контролем, аудиосистемой с поддержкой формата mp3 и четырьмя динамиками, атермальными задними боковыми стеклами и стеклом двери задка, парковочными датчиками в переднем и заднем бамперах, контейнером запасного колеса с надписью Patriot.

В качестве опций на «Патриоте» в «лайфстайловом» исполнении доступны противотуманные фары, подогрев лобового стекла и передних сидений, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и навигацией, камера заднего вида, предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя, дополнительный отопитель салона, легкосплавные 18-дюймовые колеса. Кроме того, за отдельную плату версию Life Style можно дополнить внедорожным оборудованием: блокировкой заднего межколесного дифференциала, лебедкой и ее защитой, а также защитой рулевых тяг. Прием заказов на УАЗ Patriot Life Style начнётся в марте. Стартовая цена – 894 000 рублей с учетом скидки по госпрограммам «Первый автомобиль» / «Семейный автомобиль».

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