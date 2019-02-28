Снимите это немедленно! Тюнинг, который пора забыть, как страшный сон

Вы купили полноприводный автомобиль. Окей, на машину мечты не ещё не накопили, поэтому приходится довольствоваться тем, на что хватило денег. В этот момент свежеиспечённые автолюбители, как правило, выбирают один из двух путей. Первый — пользоваться машиной и наслаждаться жизнью. Эти люди, хвала богам, пока составляют большинство. Но есть иные, которых часто хочется назвать альтернативно одарёнными, они выбирают сложный и тернистый путь постоянного совершенствования. Мелкие, средние и серьёзные доработки — «тюнинг» по-нашему. Который, увы, слишком часто заслуживает только одного названия: колхоз.

На вторую категорию работает целая индустрия, многие представители которой явно держат потенциальных покупателей за дураков или как минимум людей с полным отсутствием вкуса. Иначе объяснить некоторые предложения невозможно.

Например, сверхнизкопрофильная резина на профессиональном внедорожнике. Кому-то кажется, что это красиво и престижно. Но это, увы, не так. По меньшей мере это неразумно. Изначально низкопрофильная резина создавалась для лучшей управляемости на асфальте, то есть там, где внедорожники, по идее, должны проводить далеко не всё время. Бывает, проедет мимо тебя такой наглухо затонированный Land Cruiser 200 на 24-дюймовых колёсах, провожаешь его сочувственным взглядом и видишь, как водитель вынужден оттормаживаться до нуля перед каждой неровностью. Ибо плавность хода не просто ухудшается, а практически исчезает, а с ней страдает и общая надёжность конструкции. Обладатели таких «катков» — самые желанные клиенты шиномонтажек всех мастей. Ну и стандартные тормозные диски в таких ободах выглядят жалко.

Вдогонку к нелепым «кастрюлям» идёт массивное навесное оборудование. Расширители колёсных арок, накладки на нижний периметр, переделанные бамперы с воздухозаборниками диаметром с Лефортовский тоннель и антикрылья всех калибров. Это может быть уместно на суперкаре, который способен набрать 100 км/ч за 3 секунды. Но на рамном дизельном вездеходе, оснащённом блокировками всех дифференциалов, системой контроля тяги и несколькими внедорожными программами… Ну, вы поняли.

Отдельный — нет, не котёл, а многотонный резервуар с кипящей лавой в автомобильном аду ожидает любителей кенгурятников, которые эти несчастные вешают на кроссоверы. От кого эти перестраховщики защищают свои драгоценные бамперы? Явно не от кенгуру. И не от лосей и оленей, более привычных в наших широтах. Если у вас рамный автомобиль, да, там может понадобиться силовой бампер с трубами, но только если необходимо часто ползать по лесам и прочим буеракам. В городе кенгурятники опасны и глупо смотрятся. Фу. Колхоз. Нельзя так. Пора запретить такие аксессуары на законодательном уровне.

Подножки. У них есть предназначение — облегчать вход и выход из автомобиля и (или) служить защитой порогов при езде по пересечённой местности. Поэтому подножки на чём-то вроде Hyundai Creta — это неправильно. Они крепятся к пластику и на пластик и не способны выдержать даже веса средней собаки. Кроме того, они нарушают аэродинамику, которая в лёгких кроссоверах весьма важна для экономии топлива.

В последние годы многие владельцы автомобилей повышенной проходимости открыли для себя мир пластиковых боксов повышенной же вместимости. Проще говоря, дополнительных багажников на крышу. Вещь, несомненно, полезная и нередко безальтернативная, если надо перевезти больше, чем может принять на борт пассажирский кузов. Но посмотрите вокруг: в каждом дворе теперь припаркован как минимум один такой аппарат с капсулой на крыше. А всё потому, что есть поверье, будто их машину не получится эвакуировать. Вроде бы не хватит длины строп на стреле крана. Увы, вынуждены вас разочаровать: хватит. Они регулируются. Так что, если ваше сокровище стоит не так, как хочет полиция, его увезут хоть с багажником, хоть с холодильником на крыше.

Ну и самые опасные — любители китайского ксенона и дешёвых светодиодов. По идее их должны отлавливать сотрудники ДПС, но, видимо, в среднем в день несертифицированную оптику ставит больше людей, чем полицейские могут оформить. Поэтому с наступлением сумерек начинается игра «кто не спрятался, тот ослеп». Объяснять, что это небезопасно, мы уже устали.

Главное уяснить, что дизайнеры в автомобильных корпорациях не зря получают сотни тысяч, а иногда и миллионы евро за свой труд. Внешний вид машины высчитывается на компьютерах, подгоняется под суровые стандарты безопасности (вспомните хотя бы EuroNCAP — там учитывают даже угол наклона капота), потом макеты продувают в аэродинамических трубах. В общем, автомобиль готов к эксплуатации уже с конвейера. Максимум, что иногда надо докупить, ворсистые коврики взамен резиновых. Зимой не помешает обклеить некоторые участки кузова невидимой плёнкой, чтобы защитить от сколов и «пескоструйки». Но пускаться во все тяжкие и вешать на кузов десятки килограммов пластика не надо. Будьте умнее. И соблюдайте дистанцию.

Текст Вадим Клепнёв