Исследование: какое моторное масло выбирают россияне

Ни для кого не секрет, что россияне трепетно относятся к своим автомобилям и с заботой подходят к выбору расходных материалов для них. Эксперты агентства BrandScience (Media Direction Group) решили поинтересоваться у автовладельцев процессом выбора моторного масла и провели масштабное исследование.

71% респондентов отметили, что самостоятельно принимают решение в выборе масла. Удивительно, что число женщин, решающих этот вопрос своими силами, оказалось достаточно высоким — 39%.

Что касается факторов для принятия решения, то 49% респондентов считают наиболее важным тип масла. На втором месте оказалась марка – 45%. А замыкает тройку соответствие рекомендациями производителя автомобиля – 38%. Существуют и возрастные различия: для старшего поколения автолюбителей (45-55 лет) наиболее важны рекомендации производителя (49%) и такой показатель, как вязкость (39%).

Удивительно, что цена за 1 л масла оказалась важна только для 25% респондентов. Однако в городах-миллионниках этому фактору уделяют большее внимание – 29% из общего числа опрошенных.

Откуда же автовладельцы предпочитают черпать информацию о моторных маслах? 46% – из технической документации на автомобиль. Причем наибольшее их число (54%) в возрастной группе от 45 до 55 лет. 44% опрошенных следуют рекомендациям специалистов сервиса. Еще 44% ориентируются на отзывы знакомых водителей, но не старшее поколение: только 32% доверяют этому источнику. Для городов с населением свыше 500 тыс. жителей следование отзывам знакомых водителей наиболее характерно – 50%.

Хотя в категории масел отмечается крайне высокая лояльность, некоторые обстоятельства все же могут повлиять на выбор потребителя. Так, 43% респондентов отметили, что рекомендация специалиста сервиса может склонить их в сторону другой марки. 37% готовы попробовать другой бренд, если его порекомендуют знакомые водители и 28% – если увидят проведенные и опубликованные результаты тестов другой марки. Для 32% респондентов 45-55 лет поводом задуматься о смене марки будет продажа другой марки по более выгодной цене.

Ну и, наконец, интересным оказалось то, что 50% респондентов считают, что чем старше автомобиль, тем более качественное и дорогое масло нужно выбирать, чтобы сохранить ресурс двигателя. 40% считают, что пробег автомобиля абсолютно не влияет на выбор масла.