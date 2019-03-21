Серебряная страна. Аргентина

Дорога 6 000 км

Количество человек в экспедиции 5 участников

Способ передвижения 2 автомобиля

Первооткрыватели вступив на эту землю назвали её «Серебряной страной» (от «аргентум» — серебро). И хотя серебра тут оказалось не так уж много, зато хватало всего остального: пустыни, горы, озёра с изумрудной водой. В небе парят кондоры, а в пампасах бегают страусы. На побережье океана прячутся от палящего зноя пингвины, а пума выслеживает лам, подкрадываясь к ним сквозь колючий кустарник. В ресторанах тут подают знаменитые аргентинские стейки, а на улицах Буэнос-Айреса страстно танцуют не менее знаменитое танго

Запад и восток Аргентины резко отличаются друг от друга. Вдоль всей западной границы проходят Анды — крупнейший горный массив Западного полушария, вследствие чего в природе и пейзажах преобладают скалы, озёра и хвойные леса

А на востоке под раскалённым солнцем раскинулась великая аргентинская пампа с сухой колючей растительностью, которой могут питаться только ламы и альпаки

Огромные пространства Аргентины покрывает пампа (пампасы), травяная или кустарниковая полупустыня, название которой буквально так и переводиться с кечуа — «лишённая деревьев». Пампа делится на сухую и влажную. Влажная всегда была покрыта многолетними злаками (ковылём, перловником, диким просом и пёстрым красочным разнотравьем), но сейчас растительность здесь исчезает из-за интенсивного скотоводства

Буэнос-Айрес, название которого переводится как «хороший воздух» или «добрые ветра», был основан в XVI веке и за короткий промежуток времени превратился в огромный мегаполис с разнообразной архитектурой и особенным аргентинским духом. Сейчас это один из крупнейших городов Южной Америки в котором проживает порядка 12 млн. человек

Национального Конгресса Аргентины

В центре города находится дворец Национального Конгресса Аргентины, построенный в 1946 году для заседаний правительства. Его центральный купол достигает 80 метров в высоту, а во внешнем облике присутствуют все характерные признаки неоклассицизма: колонны, ротонды, скульптуры крылатых львов и массивные элементы отделки

Кроме Анд и Пампы, в Аргентине можно найти и вот такие абсолютно итальянские, почти Тосканские, пейзажи. Север страны — знаменитый винный регион со столицей в Мендозе, сплошь засаженный виноградниками и оливковыми деревьями — чем не Тоскана

Кладбище Реколета

Буэнос-Айрес. Кладбище Реколета. В начале XVIII века на окраинах города поселились аскеты-францисканцы. Они основали монастырь, а в 1732 году построили церковь Эль-Пилар и это кладбище. В конце концов, вся местность получила название Реколета (от испанского recoleta — аскетичный). Здесь похоронены 19 президентов Аргентины, политические деятели, знаменитые художники, писатели и певцы. Могила на Реколета считается признаком роскоши и престижа, поэтому часто бывает, что люди хоронят здесь своих близких на три года, арендуя свободный склеп. А через три года родственники вновь собираются, чтобы перезахоронить тело в одном из специальных отверстий в стене кладбища



Книжный магазин El Ateneo

В Буэнос-Айресе более семисот книжных магазинов, но один из них выделяется на фоне остальных — El Ateneo расположен в здании театра. Его по праву считают самым большим и красивым книжным в мире

Текст Светлана Власова

Фотографии Егор Власов