Роботы наступают

«Восстание роботов: технологии и угроза безработного будущего» — познавательная книга о будущих отношениях человека и искусственного интеллекта. В том числе на дорогах.

В конце прошлого года в России вступило в силу постановление об использовании беспилотных автомобилей на городских улицах — пока только в Москве и Республике Татарстан. Испытания стартовали 1 декабря и продлятся несколько лет. За это время предстоит ответить на много важных вопросов и в первую очередь о моральной, юридической и финансовой ответственности в случае аварии.

Пока Россия только приступает к решению многих задач, связанных с внедрением беспилотников, но во многих странах этим процессам уже больше десятка лет. Это одна из самых обсуждаемых тем в контексте разговоров о будущей повсеместной роботизации, и, кажется, подтверждение футурологических прогнозов о захвате планеты роботами начнётся именно с умных автомобилей. Американский писатель и IT‑предприниматель Мартин Форд исследует тему роботизации общества уже много лет. Его последняя книга Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future («Восстание роботов: технологии и угроза безработного будущего») была переведена на русский два с половиной года назад, но до сих пор является наиболее полным сводом сценариев развития искусственного интеллекта и, главное, страхов и вопросов человечества, готовящегося к радикальным изменениям. Неслучайно большая часть книги посвящена именно беспилотным автомобилям. Форд рассказывает историю развития этой отрасли, начиная со знаменитой гонки DARPA Grand Challenge, которая должна была стать толчком к развитию автономных транспортных средств военного назначения. Тогда ни одна из пятнадцати роботизированных машин не прошла и десятой части пути. Это фиаско заставило переработать многие проблемные моменты, и уже в следующем году на похожем заезде определился победитель — модифицированная версия Volkswagen Touareg. Через несколько лет Google создал собственный проект по разработке беспилотника, а вслед за ним практически все автогиганты обзавелись чем-то подобным. На момент написания книги в 2015 году лидером в этом направлении была компания Mercedes-Benz — её автомобили могли перемещаться по городским улицам без водителя. Но с тех пор произошли не только серьёзные усовершенствования, но и не менее серьёзные происшествия, вновь заставившие задуматься об этической стороне роботизации. В прошлом году беспилотный автомобиль компании Uber сбил пешехода во время проводившихся не один год тестов в Сан-Франциско. Такие автомобили даже приезжали на вызовы клиентов (сейчас испытания приостановлены). Несчастный случай с участием умных машин породил новую волну обсуждений о виновнике ДТП такого рода. На ком лежит ответственность? Как искусственный интеллект будет принимать решение в нестандартных дорожных ситуациях, если встанет вопрос, как в знаменитой задаче про вагонетку, о выборе между жизнями одного или нескольких человек? Как, в конце концов, изменится экономика не только сектора автомобильного производства, но и остальных отраслей? В своей книге Форд не утверждает, что знает все ответы, но его задача — задать правильные вопросы, которые помогут нам поразмышлять над собственным видением ближайшего будущего.

Текст Максим Иванов