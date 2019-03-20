Музыкальное пространство. Плейлист Саши Фуковского, программного директора радиостанции Rock FM

С недавних пор машина стала для нас основным местом прослушивания музыки. Концертным залом и консерваторией. Дома послушать что-нибудь удаётся редко, а вот дорога с работы или на работу — самое лучшее время для музыкального уединения. Раньше у меня был автомобиль с аудиосистемой из тюнинг-ателье, а сейчас со штатной, но качественной мультимедиа, и мне есть с чем сравнивать. Поверьте, штатный звук ненамного хуже, главное — правильно его отстроить, добиться нужного баланса высоких и низких частот, создать пространство… Что касается жанров, то мне нравится разная музыка. Выбор зависит от эфемерных, неуловимых импульсов и бита, коллаборации звучания инструментов и голосов исполнителей, вызывающих в моей голове определённые ассоциации…
Текст Саша Фуковский
Отправить ответ