Обновленный Mercedes-Benz GLC дебютирует на автосалоне в Женеве

Компания Mercedes-Benz обновила кроссовер GLC. Изменения коснулись моторной гаммы и экстерьера. Отличить рестайлинговую модель от предшественника можно по доработанной решетке радиатора, видоизмененным бамперам и новой оптике. Сзади появились новые оконечники выхлопной системы и светодиодные фонари с модернизированным рисунком. Кроме того, уже предложен и пакет AMG Line с более агрессивным передним бампером, другой решеткой и колесами до 20 дюймов.

Основное нововведение в салоне – это фирменный интерфейс MBUX. Цифровая приборная панель может иметь диагональ до 12,3 дюйма, а центральный монитор предлагается в 7- и 10,25-дюймовом вариантах. Кроме того, у кроссовера появились новый руль с сенсорными кнопками, возможность управления дополнительными функциями при помощи жестов или голоса, а также элементы «дополненной реальности» для навигационной системы и функция «личного фитнес-тренера» под названием Energizing Coach, которая автоматически адаптирует пространство салона под конкретного водителя.

Утверждается, что моторная гамма Mercedes-Benz GLC полностью обновлена за счет современных четырехцилиндровых турбомоторов, как бензиновых, так и дизельных. Известно, что бензиновые будут сопровождаться 48-вольтовым стартер-генератором, который помогает при разгоне и рекуперирует энергию при торможении. Версии GLC 200 и GLC 300 получат 197- и 258-сильные моторы соответственно, а дизельный двухлитровый двигатель будет развивать 163 (GLC 200 d), 194 (GLC 220 d) или 245 л.с. (GLC 300 d) Именно таким будет набор моторов для кроссовера на старте продаж в Европе.

Аккомпанируют двигателям 9-диапазонный автомат и система полного привода. Кроме того, впервые для GLC стала опционально доступна адаптивная подвеска, список же режимов работы бортовой электроники включает от пяти до семи вариантов (опционально можно добавить два внедорожных режима). Список водительских ассистентов пополнился, к примеру, системой Active Steer Assist, удерживающей машину в полосе и умеющей перестраиваться, системой Active Emergency Stop, активным парктроником, особо продвинутым круиз-контролем, помощником при езде с прицепом и тому подобное.

Дебютировать обновленный Mercedes-Benz GLC должен на выставке в Женеве, а продажи новинки в странах Европы стартуют в середине года. Не исключено, что к тому же моменту кроссовер доберется и до России, где дорестайлинговая версия сейчас стоит как минимум 3 530 000 рублей.

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен