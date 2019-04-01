Вход по отпечатку

Недавно весь мир облетела новость о том, что компания Hyundai запустила в серийное производство опцию, позволяющую открывать, закрывать и заводить автомобиль по отпечатку пальца. Такой метод распознавания владельца должен прийти на смену традиционному бесключевому доступу. Разработчики уверяют, что вероятность ошибки не превышает 1 на 50 000, то есть всего 0,002%, а обмануть систему в отличие от того же бесключевого доступа практически невозможно. Больше того, в память машины можно закладывать отпечатки разных водителей, и она сама будет определять, кто из них приложил палец к сканеру на двери, автоматически подстраивая сиденья, зеркала и прочее. А чтобы запустить двигатель, нужно воспользоваться тем же пальцем и сканером в салоне. Систему уже устанавливают на заводах Hyundai и она будет предлагаться в качестве опции на обновлённых Santa Fe начиная с 2019 года. Правда, пока только в Китае, но потом и на других рынках…

Удобно? Удобно! Круто? Круто!

Признаться, я ждал появления такой опции на автомобилях, ведь на телефонах она работает давно и, в общем-то, без ошибок. Это значительно проще, чем графический ключ или цифровой пароль. Правда, в случае с машиной я не уверен, что система будет удобнее бесключевого доступа. Во-первых, зимой, когда всё вокруг покрыто инеем, а на улице минус 30, не хочется снимать перчатку, чтобы приложиться к ледяному сканеру. Во-вторых, хотя производители и утверждают, что решили все проблемы работоспособности системы в любых условиях, у меня есть опасения, что однажды утром дверь вашей машины не откроется, потому что её заблокировали хакеры. А вам на телефон придёт сообщение: «Чтобы разблокировать автомобиль, переведите на такой-то счёт 30 000 рублей». Впрочем, если машина никогда не будет выходить в интернет, то хакеры вряд ли смогут к ней подобраться, и об этом можно не беспокоиться. Но не будут ли теперь воровать дорогие машины, отрубая пальцы владельцам, или устраивая охоту на слепки отпечатков? Пришли вы, например, в кафе, взяли стакан воды, официант его быстренько унёс, снял «пальчики» и продал их угонщикам. Или всё-таки самой большой проблемой будет русская зима с наледью и грязью? А может никаких проблем не будет?.. В общем, давайте посмотрим на китайскую реакцию и дождёмся запуска системы в России.

Текст Александр Долгих

Иллюстрация Соня Коршенбойм