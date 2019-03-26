Авто-обувь

Не так давно самой опасной обувью для вождения признали шлепанцы. В нашем сегодняшнем обзоре мы попытались рассмотреть не только безопасные, но и комфортные модели. В конце концов, от обуви для вождения требуется не так уж много. Нужно, чтобы она была лёгкой, а материал позволял коже дышать — нет ничего хуже дискомфорта в ногах во время дальних поездок или в пробке. Нужно, чтобы подошва не скользила по педалям, и желательно, чтобы пятка не сминалась в гармошку от постоянной нагрузки. Мы выбрали несколько вариантов, которые соответствуют этим требованиям, а в качестве бонуса ещё и выглядят так, что переобуваться, выходя из машины, вам вряд ли захочется.

1. CEYUE MEN’S DRIVING SHOES

29.99 $

Редчайший случай! Неклассическая модель, которая совершенно беззастенчиво хвастает своей функциональностью и не выглядит при этом нелепо. Дышащие, лёгкие, мягкие и стоят как обед в ресторане средней руки. Китай по-прежнему наше всё.

2. ALPINESTARS TECH 1-Z BOOTS

329.95 $

Если добавить шлем с непрозрачным визором — за вами почти наверняка рано или поздно начнут бегать папарацци и умолять об интервью.

3. NIKE ADAPT BB

Если на паре обуви не написано, что они предназначены для вождения, это ещё не значит, что в них неудобно водить. В принципе большая часть технологичных дышащих кроссовок отлично подойдёт для поездок. На картинке, впрочем, не совсем обычный экземпляр — это «найки» с адаптивной посадкой, контролируемой через смартфон (привет Марти Макфлаю). Выйдут вот-вот, сколько будут стоить на момент сдачи номера, ещё неизвестно.

4. TOD’S GOMMINO DRIVING SHOES

421 $

Ещё одни классические мокасины для вождения — это, конечно, Tod’s Gommino. Если ваш герой Дикки Гринлиф из «Талантливого мистера Рипли», то это ваш выбор. В отличие от огромного количества другой специализированной обуви они заслужат одобрение стилиста, даже если вы будете просто прогуливаться в них по городу. Правда, при этом всё, кроме резиновых вставок, будет быстро протираться, но кого это волнует.

5. CAR SHOE DRIVING SHOES

420 €

Информация для блюстителей авторских прав: патент на те самые резиновые пупырышки, пронизывающие подошву, получил когда-то именно Джанни Мостиле, основатель марки Car Shoe. Вообще-то синьор Мостиле придумал пупырышки для более удобной перегазовки, но даже если перегазовка — это не про вас, нет повода не купить себе пару таких вот исторических мокасин. У них всегда полно цветов и фактур и для женщин, и для мужчин. Тем более что сейчас Car Shoe — это практически Prada (группа компаний выкупила марку в 2001 году

Текст Ирина Дружинина