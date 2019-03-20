Do not disturb. Тест-драйв KIA Sorento Prime

Признаться, KIA Sorento Prime произвёл на меня крайне неоднозначное впечатление. То есть пока я на нём ездил, он вроде бы ничем не огорчал, вызывая исключительно положительные эмоции как в городе, так и на разбитом просёлке. Но по прошествии нескольких дней я не мог вспомнить, чем именно он хорош. Было даже неловко, когда кто-нибудь из коллег или знакомых спрашивал: «Ну как он?» А потому каждый раз, когда мне задавали подобные вопросы, я покачивал головой и неопределённо отвечал: «Неплох, очень неплох». Ну а если нужны были подробности, я устремлял взгляд вдаль, поднимал бровь и делал вид, что никак не могу поймать вертящийся на языке эпитет… То есть беспомощно замолкал.

ОНИ СНОВА СДЕЛАЛИ ХОРОШО

И удивляться тут, в общем, нечему. Разве можно сказать хоть что-то определённое по поводу любого корейского автомобиля? На ум приходит только одна фраза: «Какие молодцы! Они снова сделали хорошую вещь» — остальное повисает в воздухе. А всё потому, что корейцы всегда ориентируются на цифры, стремясь достичь неких показателей. И хотя рыночный опыт говорит, что для потребителя жёсткость кузова и аэродинамика сами по себе мало что значат, корейцы не могут по-другому. В этом их главное отличие от европейцев, которые усаживают потенциального покупателя задницей на плиту и включают её на максимум. В итоге разгорячённый клиент готов заложить последнее, чтобы ездить на BMW… Но корейцы не залезают в душу отдельного человека, они хотят встроить свой модельный ряд в некий общий вселенский поток, представление о котором впитывают либо с молоком матери, либо чуть позже в буддийском храме. Поэтому они просто делают хорошо, в то время как жители Старого Света умудряются повсюду накосячить, но в итоге получить прекрасные отзывы только за счёт того, что новинка цепляет. Корейцы следуют своей культуре — у них не принято выделяться. Точнее, выделяться-то они любят, но как бы незаметно. Как, например, в Сеуле, где такси белого цвета — для всех, а чёрный таксомотор — для тех, кто любит сорить деньгами. Не с золотым отливом и стразами, не ярко-красный с полосками, а чёрный. Вот почему подробности о прошедшем тест-драйве приходится доставать из глубин памяти с таким трудом.

Дорожный просвет составляет всего 185 мм. Маловато

для серьёзного кроссовера

Это не передняя панель, а царство пилатеса — все элементы

вытягиваются и расслабляются

ДА УБЕРИТЕ ВЫ СВОЙ НОС

Внешне Sorento Prime, как и прежде, пытается выделяться «носом тигра», спрятанным дизайнерами в контуре решётки радиатора. Честно говоря, эта стилистическая концепция уже порядком надоела и замылила взгляд, но других ярких элементов у кроссовера всё равно нет. Непонятно, зачем в KIA так упорно пытаются привязать решётку к зоологическим ассоциациям, ведь похожа она вовсе не на нос хищника семейства кошачьих, а на головку электробритвы. Да и вообще, хромированных тигриных носов не бывает. Внутри автомобиль значительно веселее. Интерьер располагает и расслабляет. Он делает всё, чтобы быть приятным глазу и на ощупь. Когда я говорю о расслаблении, это вовсе не метафора. Посмотрите, к примеру, как широко разлёгся на передней панели экран. Он вытянулся как кот на солнцепёке. А когда перед глазами потягивающийся ленивый кот, то и сам ты невольно сбрасываешь напряжение. При этом мультимедийный экран кроме терапевтических функций хорошо выполняет и основные, поскольку расположен в соответствии со всеми канонами эргономики. Жаль, что блок климата не следует той же концепции и упрятан так низко, что заставляет метаться взглядом по поверхности в поисках нужной кнопки.

Угол въезда 16,9 градусов. Тоже весьма скромно

НЕ БЕСПОКОИТЬ

Под капотом дизель объёмом 2.2 литра в паре с довольно продвинутым в инженерном плане восьмиступенчатым автоматом. Весит новая коробка меньше, чем старая шестиступенчатая, при этом по размеру она такая же компактная… Не слишком увлекательное чтиво, правда? Но, увы, по-другому корейский кроссовер и не опишешь. В мире полно таких же качественных и приятных вещей. Да, они вызывают положительные эмоции, но возвращаться к ним не хочется — человеческая природа требует хоть какого-то несовершенства. Поясню эту мысль примером. Прямо перед моим столом торчат три обычных икеевских светильника, и ни один из них (подчёркиваю, ни один) не стоит прямо. Все три косые, как ведьмы, и, если их передвинуть, от них, скорее всего, что-то отвалится. Они сделаны не слишком хорошо, как и многое в этом шведском магазине, но я уверен, что, если один из них сломается окончательно, я снова поеду за чем-то подобным в ИКЕА. Ведь, несмотря на то что вокруг много правильных азиатских вещей, они не обладают и сотой долей той привлекательности, которая есть у полного хлама, сделанного руками европейцев. Поэтому так легко писать о ездовых повадках Skoda или Audi и так сложно выразить словами впечатления от KIA. Но не надо думать, что это недостаток Sorento, потому что именно таким он и задумывался — небеспокоящим. И у него это прекрасно получается даже в дизельном варианте. Подъезжая к АЗС, можно запросто залить вместо солярки 95-й, настолько не ощутимы дизельные вибрации Prime.

Комплектация GT line отличается великолепными

сиденьями с развитой боковой поддержкой

ШЕЛУХА ОРЕХОВ

Удивляет только, что рекламщики корейского концерна никак не подчёркивают эту потрясающую особенность — приверженность азиатской культуре, по канонам которой выполнен Prime. Вместо этого они используют набившие оскомину штампы, пролетающие мимо сознания как ядра пьяных пиратов. Вы только посмотрите, какими лозунгами они пытаются привлечь покупателей: «Готов на большее», «Сделает каждую поездку незабываемой», «Раскрасит ваш день», «Продуманность в каждой детали»… Всё это ореховая шелуха двадцатилетней давности! Неужели не возникает желания сделать ставку на самобытный азиатский колорит? Увы, но боюсь этого мы не дождёмся. Автомобили от KIA на нашем рынке разлетаются со скоростью чебуреков — зачем стараться? Да и сомневаюсь, что в наших рекламных агентствах есть специалисты по восточной культуре. Поэтому попробую взять этот труд на себя. Стану на время рекламщиком, которому поручили продать Sorento правильным азиатским способом. Итак, господа потенциальные покупатели, что нам необходимо знать о новом Prime? Прежде всего, этот кроссовер не выделит вас из великого множества жителей Евразии. Не сделает белой вороной. Наоборот, благодаря этой машине вы встанете в длинный, уходящий за горизонт ряд менеджеров, спешащих на службу. Только представьте, миллионы владельцев KIA и вы среди них! Каждый ваш день похож на день любого из них. Вы в общем потоке. Вы вместе со всеми. И ничто не может этому помешать. Вы движетесь в одной машине со всем миром. Будьте таким, как все. Будьте успешным!.. Согласитесь, совсем другое дело…

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Автомобиль имеет несущий кузов и независимую подвеску всех колёс. Автоматическая трансмиссия классическая (гидромеханика). Руль с электроусилителем (стандартно — на рулевом валу, для отдельных комплектаций — на рулевой рейке). Мотор дизельный с турбиной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ KIA SORENTO PRIME

Длина/ширина/высота: 4 800/1 890/1 690 мм

Разгон до 100 км/ч: 9,4 сек

Максимальная скорость: 203 км/ч

Диаметр разворота: 11,8 м

Дорожный просвет: 185 мм

Угол въезда/съезда: 16,9/21 °

Снаряженная масса: 2 032 кг

Полная масса: 2 620 кг

Трансмиссия: 8АТ

Тип привода: Электронно подключаемый

Тип двигателя: дизель R4

Объём двигателя: 2 199 см3

Мощность: 200 л.с.

Крут. момент: 441 Нм

Передняя подвеска: Независимая

Задняя подвеска: Независимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

Шины: 245/45 R19

Текст Дмитрий Леонтьев

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