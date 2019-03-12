Новый русский. Тест-драйв Mercedes-Benz GLE

Кроссоверы сегодня производят все. Даже ленивые. Но мало кто знает, что в далёком 1997 году именно компания Mercedes-Benz первой отважилась выпустить премиум-кроссовер и на свет появился M-Класс, который сразу же полюбили новые русские бизнесмены. Двадцать два года спустя, в 2019-м, его наследник в четвёртом поколении и сам может стать «новым русским мерседесом» с пропиской в Подмосковье. Впрочем, так долго ждать мы не могли, поэтому полетели в город Сан-Антонио, штат Техас, на встречу с премьерным GLE

Появлению M-Класса мы обязаны американцам, ведь именно для них он изначально создавался. Европейские поклонники марки, наоборот, были разочарованы и критиковали новинку за некачественные материалы и плохое качество сборки. Однако это не помешало М-Классу с ходу получить титул North American Truck of the Year и разойтись тиражом более 40 тысяч экземпляров. Тем более, что во время рестайлинга 2001 года работу над ошибками всё же провели, а с появлением второго поколения (W164) МL окончательно был признан настоящим Mercedes. Четыре года назад, в 2015-м, внедорожнику пришлось сменить имя — тогда название всех кроссоверов немецкой компании стало начинаться с индекса GL, а следующая буква означала принадлежность к классу. Так ML стал GLE, а заодно унаследовал и звание самого продаваемого кроссовера марки. Четвёртое поколение впервые показали на автосалоне в Париже в сентябре прошлого года, а всего месяц спустя новинку начали собирать на том самом заводе в городе Тускалуса, штат Алабама, где производились все поколения M-Класса.

Опциональный третий ряд подойдёт только для детей, а вот на втором ряду

настоящий бизнес-комфорт с электрическими регулировками

сидений и подголовников

ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ

Новый GLE помолодел и стал похож на младшего брата GLC. Он лишился острых граней в поясной линии, получил уменьшенные фары и фонари, но перепутать его с другой моделью всё равно невозможно. В характерной форме задней стойки и парящей в воздухе задней части крыши безошибочно угадываются черты M‑семейства.

Кроссовер прибавил почти по всем параметрам: в длину 105 мм (4 924 мм), в ширину 12 мм (1 947 мм). Немного уменьшилась только высота — на 24 мм. Немцы очень гордятся тем, что новый GLE обладает лучшим в классе коэффициентом аэродинамического сопротивления — 0,29. Такого результата удалось добиться благодаря системе регулирования воздушного потока, спойлерам перед колёсами, оптимизированной форме корпусов зеркал, аэродинамичным кромкам фонарей и обтекателям на днище. Колёсная база заметно выросла (плюс 80 мм) и достигла внушительных 2 995 мм, причём почти вся эта прибавка досталась пассажирам второго ряда и места сзади стало больше на целых 69 мм. Спинки кресел на втором ряду разделены в пропорции 40:20:40, поэтому только боковые места получили электропривод, который позволяет сдвигать сиденья дивана на 100 мм, изменять наклон спинки и регулировать высоту подголовников. Багажное отделение прибавило 135 литров (общий объём — 825 л), которые при желании можно отдать опциональному третьему ряду.

А вот в салоне от предшественников не осталось ничего. Аналоговых приборов нет даже в базовой комплектации — вместо них широкий экран системы MBUX, который включает в себя и приборную панель, и сенсорный дисплей мультимедийной системы, по бокам которой расположились дефлекторы системы вентиляции (один из них фейковый, а ещё четыре по центру панели и один в правом углу).

Mercedes удачно сочетает ультрасовременные решения с традиционными

материалами вроде качественной кожи или натурального дерева

Способов взаимодействовать с машиной несколько: кнопками и сенсорами на руле, касаниями экрана и голосом. Для тех, кому лень тянуться к экрану, в середине центральной консоли установили тачпад с удобной подставкой под ладонь и клавишами основных функций по кругу. По бокам центрального тоннеля «горбатые» поручни с подсветкой, которые невольно вызывают ассоциации с Porsche Cayenne.

Функция дополненной реальности в навигационной системе умеет рисовать подсказки навигатора поверх изображения с видеокамеры, которая располагается в верхней части ветрового стекла в зоне очистки дворников. Это особенно удобно на больших развязках с огромным количеством поворотов или при приближении к пункту назначения, когда система рисует адрес прямо поверх объекта. В режиме загородной езды почему-то только 10% площади экрана отводится под полезную информацию, а остальное место занято зеленью и мелькающими облаками. В городе всё встает на свои места, и на экране проступают полупрозрачные трёхмерные дома, правда, от этого система почему-то начинает немного подтормаживать.

Особенно эффектно салон нового GLE выглядит в тёмное время суток. Чего стоит одна только контурная подсветка с 64 оттенками, меняющая цвет в динамике! Дизайн приборов тоже можно выбирать. Есть четыре варианта: «Классический», чёрно-жёлтый «Спортивный», красочный «Прогрессивный» и сдержанный «Сдержанный». Опциональный проекционный дисплей стал больше и контрастнее и научился выводить на стекло много полезной информации, включая навигационные подсказки и информацию о скоростном режиме.

Понятно, что лобовым стеклом с подогревом сегодня никого не удивишь, но в GLE подогрев реализован без использования сетки, а как в самолётах — с помощью прозрачного токопроводящего слоя, способного нагревать всю площадь стекла практически мгновенно и без мёртвых зон. Новая функция Energizing Coach, собирая данные с фитнес-браслета, может влиять на состояние водителя, используя освещение, громкость музыки и массаж с точечным обогревом (эффект горячих камней).

При движении по песку и снегу новая подвеска способна имитировать раскачку,

толчками повышая давление в гидросистеме стоек и кратковременно увеличивая

давление колёс на опорную поверхность, чтобы выбраться из западни

Но, пожалуй, самым эффектным нововведением нового GLE стала гидропневматическая подвеска E-Active Body Control, которая работает от 48-вольтовой электросети и способна управлять каждым колесом в отдельности. Система состоит из гидроаккумуляторов, установленных на каждой стойке, и мощных сервоприводов, постоянно регулирующих степень сжатия и отбоя. Для труднопроходимых грунтов вроде снега или песка есть «прыжковый» режим, который позволяет выбраться, кратковременно увеличивая давление колёс на опорную поверхность. Если колесо вывешено и не цепляется за поверхность, то опустить его можно вручную. Во время движения по пересечённой местности система Road Surface Scan сканирует рельеф на расстояние 15 метров вперёд и даёт компьютеру полную картину приближающегося дорожного полотна, а подвеска в свою очередь отрабатывает полученные данные. Но E-Active Body Control полезна не только на бездорожье. На шоссе она активно борется с кренами, наклоняя автомобиль внутрь поворота (как это обычно делают мотоциклисты), что позволило полностью отказаться от стабилизаторов поперечной устойчивости. Впечатляет?! Хотите такую же? Не нужно торопиться. Во-первых, удовольствие это недешёвое (по слухам, до 7 тыс. евро доплаты), а во‑вторых, в российских прайс-листах такая опция пока отсутствует — доступна лишь пневматическая подвеска Airmatic (клиренс до 260 мм) и обычная пружинная.

В облике нового GLE, с его характерным профилем задней стойки

и формой остекления задней полусферы, безошибочно

угадываются фамильные черты M-Класс

ОДИНОКАЯ ЗВЕЗДА

Техас неслучайно выбрали местом проведения презентации нового GLE. Это второй по величине штат США, который превосходит по площади любую европейскую страну (за исключением России), и именно здесь находится самая быстрая в США дорога (аж 135 км/ч). Ну и кроме того, неофициальное романтическое название Техаса — штат одинокой звезды, что нашло своё отражение даже на автомобильных номерах. В этом смысле они с «Мерседесом» родственники. Здесь были представлены машины как в американском, так и в европейском исполнении. После известных событий дизель в США фактически под запретом, поэтому сначала мы попробовали гибридный GLE450 с рядным шестицилиндровым бензиновым турбомотором объёмом 3.0 л, который выдаёт 367 л. с. и 500 Нм крутящего момента. В паре с ним работает стартёр-генератор EQ Boost (22 л. с., 250 Нм), способный помочь в первые секунды разгона, а также быстро запускать двигатель во время движения. Паспортный разгон до сотни за 5,7 сек., безусловно, впечатляет, но в реальности создаётся ощущение, что даются эти секунды с большим трудом. Кроме того, у гибридной версии малоинформативные рекуперативные тормоза… Раз уж Mercedes позиционирует себя как комфортный автомобиль, а подвеска E-Active Body Control может поднять уровень этого комфорта до заоблачных высот, то сначала я выставил все настройки в максимально мягкий режим. Но излишняя пустота в околонулевой зоне вынуждала постоянно подруливать, и проблему удалось решить, лишь переведя настройки в «Спорт». При этом двигателю спортивный режим противопоказан — он упорно держит холостые в районе 2 тысяч, что только добавляет нервозности. С бездорожьем в Техасе напряжёнка, а среди дорог общего пользования худшей по качеству оказалась грунтовка, которую не асфальтируют специально, чтобы угодить лошадям. Надо сказать, что наши ожидания от подвески E-Active Body Control не слишком оправдались и фактически GLE с обычной пневмоподвеской ничуть не хуже, разве что у него нет «прыгающего» режима.

На первый взгляд Mercedes-Benz GLE даже компактнее своего предшественника,

но по факту уменьшилась только высота

Прочные элементы силовой конструкции позволяют кроссоверу успешно

проходить американский краш-тест с 25% перекрытием

Дизельные версии, а ведь именно на них приходится основной спрос в нашей стране (60%), оказались более зажигательными. Пересев с бензина на 400 d с меньшей мощностью (330 л. с.), но большим моментом (700 Нм), мы ощутили значительно более азартный разгон. И хотя фактически до 100 км/ч мы добирались медленнее (на 0,1 сек.), казалось, что всё ровно наоборот. «Аналоговые» тормоза куда более информативны, а расход топлива у дизеля за счёт более высокого КПД заметно ниже. Версия GLE300 d оснащена четырёхцилиндровым турбодизелем объёмом всего 2.0 литра (245 л. с.), но благодаря дизельному моменту и современным технологиям назвать такую версию тихоходной язык не поворачивается: разгон до 100 км/ч всего за 7,2 сек., максимальная скорость — 225 км/ч. Двухлитровому дизелю светофорные броски даются сложнее, но если исходить из практической целесообразности, то его более чем достаточно.

Трансмиссий — три на выбор. Прежнюю систему 4MATIC с постоянным полным приводом и симметричным центральным дифференциалом получат только четырёхцилиндровые версии, а все остальные модификации — многодисковую муфту подключения передних колёс. Полноценный демультипликатор доступен только при заказе off-road-пакета, в котором среди прочего дорожный просвет может достигать максимальных 290 мм.

Российские дилеры начали принимать заказы ещё в конце прошлого года, но выбор пока весьма ограничен — только три фиксированные версии. Цены стартуют от 4 650 000 рублей за GLE300 d 4MATIC. В базе 19-дюймовые колёса, электропривод и обогрев передних сидений, мультимедийный комплекс MBUX, светодиодные фары, камера заднего вида, автопарковщик, кресла с искусственной кожей и электропривод багажника. Первые машины появились в России в первом квартале этого года, а вот версия GLE400 d приедет только весной, хотя цены на неё уже объявлены — от 5 970 000 рублей. Топовый GLE450 4MATIC Sport Plus обойдётся в 6 270 000 рублей.

Текст Алексей Дмитриев

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