Быть или казаться? Тест-драйв Volkswagen Tiguan Offroad

Многие считают, что немецкий автомобиль — лучший автомобиль. Никто не сможет так тщательно вычистить все недостатки, упако-вать машину всем необходимым и выразить в металле и пластмассе мечты преуспеваю-щего бюргера. Но эта аксиома работает только в условиях немецких представлений о дорогах. А что у нас?

У нас, прямо скажем, хорошие дороги далеко не везде. И хоть какие-то дороги тоже не везде. А везде — тот самый разнообразный офф-роуд, имя которого гордо красуется на средней стойке специальной версии кроссовера Volkswagen Tiguan. Давайте прикинемся дурачками и, поверив шильдикам на стойках, увеличенному углу въезда и пластиковым накладкам по низу дверей, отправимся на нём в карьер. В конце концов, почему-то же его так назвали. Но, конечно, мы не сошли с ума и поехали не в настоящий карьер, а в неглубокий карьерчик, с не слишком крутым уклоном на въезде, воплощающий, как говорил отец-основатель «Ладоги-Трофи», тот самый лёгкий офф-роуд. Так, ну или почти так, обычно пробираются к скрытому от посторонних глаз месту рыбалки. Рискнём?

Пока под колёсами твёрдое покрытие, Volkswagen Tiguan Offroad

послушен и управляем. Всё меняется, если заехать в снег

Кроссовер Volkswagen Tiguan Offroad отличается увеличенным до 26 градусов углом въезда (обычно 18). Нижняя часть дверей защищена снаружи декоративными накладками чёрного цвета с серебристыми вставками. В комплектацию также входят светодиодные фары, датчики парковки и теплоотражающее лобовое стекло с подогревом.

Но сначала нужно доехать до карьера. И тут Tiguan на высоте — асфальт его стихия. Поэтому ограничимся лишь тем, что внедорожная версия кроссовера на трассе ничем не отличается от обычной, разве что, немного жестковато проходит стыки. Ну да ладно, простим чистокровно немецкой машине врождённую любовь к идеальному асфальту. Адаптивный круиз-контроль — полезная и приятная штука. Можно путешествовать, не касаясь педалей, и в диапазоне скоростей от 0 до 160 км/ч машина сама поддержит безопасную дистанцию, ускоряясь и замедляясь вслед за впередиидущим. Одна беда — степень этой безопасности сильно разнится у немцев и у нас. Вроде и невелика она по меркам радара, но всегда находится умелец втиснуться. Круиз-контроль мгновенно реагирует, восстанавливая дистанцию, но не тут-то было — мигом появляется новый джигит. А курсового пулемёта, который здесь очень пригодился бы, у Tiguan ни во одной комплектации нет… Столь же резво мы прохватили по лесной дороге, отмечая, что тряскость возросла, и кроссовер нет-нет да и оторвёт от земли заднее колесо. Резкий ход отбоя подвески часто заканчивается громким стуком — знакомый симптом короткоходной подвески.

Добрались, осмотрелись и с ходу ухнули в грязный январский снег. Пока понимали, едем или стоим, выяснилась интересная вещь. Из четырёх настроек полноприводной трансмиссии 4Motion («Снег», «Бездорожье», «Спорт» и «Индивидуальная») в снегу лучше всего работает режим «Спорт». Может, виной тому довольно странные для внедорожной версии шины Pirelli Winter 210 Sottozero, тихие и цепкие на асфальте, но быстро сдающие на снегу. Но, как бы то ни было, в спортивном режиме машина движется быстрее и увереннее. По-хорошему, наш тест надо было посвятить именно шинам, поскольку это самый важный элемент на бездорожье, но, увы, колёса у нашего Tiguan такие, какие есть. Тем более что и производитель, обувая кроссовер таким образом, наверняка чем-то руководствовался.

15 см снежной целины без уклона кроссовер преодолевает легко,

но с подъёмом в гору экспериментировать не стоит

Что умеет VW Tiguan Offroad на снегу? Красиво вращать колёсами, поднимать снежные фонтаны, довольно резво стартовать с места и даже изменять траекторию. Умеет и быстро вывешивать ненагруженное заднее колесо. Но чем сильнее вывернут руль, тем охотнее и злее затягивается удавка электронной системы стабилизации, отключить которую невозможно. Это не сюрприз — машин с волшебной кнопкой, подержав которую четыре секунды, можно забыть об электронике (убирающей газ в самый неподходящий момент), в мире остаётся всё меньше, а VW — и большой энтузиаст подобных ограничений. Всё хорошо, если под колёсами ровная снежная гладь — сцепления хватает. Но ведь у нас внедорожная версия… А если спуск или, не дай бог, подъём, сопряжённый с поворотом? Тут бы газку поддать, помогая увязающей машине набрать ход. Ан нет, лишь медленное и неуверенное ёрзание. Два метра, три, четыре — и мы встаём, беспомощно вертя колёсами. Единственный выход — назад и с новой попытки, разгоняясь на прямых и проходя виражи ходом. Хорошо, если хватает места для разгона и поворот позволяет пройти его на скорости, но никаким офф-роудом здесь и не пахнет.

Помогает ли проходимости срезанный бампер? Безусловно, если речь идёт о заезде на высокий бордюр или холмик. Но бампер ничего не ограничивает — гораздо раньше, чем машина упрётся во что-либо, она просто перестанет ехать.

Выбравшись с разгона из карьера, мы хотели сатисфакции хоть в чём-то. И получили её на первом скользком повороте укатанной лесной дороги. Кроссовер вновь обрёл цепкость и чёткость руля. И весь обратный путь в голове вырисовывалась непонятная ассоциация. Почему производитель обул столь выдающуюся машину в неподходящие бездорожью покрышки, из-за которых нам не покорилась русская зима? Ответ прост. Даже подразумевая бездорожье и создавая для него машину, немецкий инженер будет иметь в виду зимнее шоссе, загородную трассу, укатанную лесную дорожку, но никак не спуск в карьер. Для немца это просто непостижимо! Недаром ведь говорят, что русскому хорошо, то немцу смерть. Ну а нашему брату, купившему Volkswagen Tiguan Offroad и планирующему забраться на нём туда, куда Макар телят не гонял, посоветуем обувать стильного красавца в подходящие шины. Иначе вашего уменья вылезать враскачку, в натяг и на грани может просто не хватить!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Кроссовер построен в несущем кузове, передняя и задняя подвески независимые. Двигатель расположен спереди поперечно, привод на передние колёса постоянный, на задние подключаемый при помощи электронно-управляемой муфты. Трансмиссия — семиступенчатый робот. Кроссовер оборудован электронным селектором режимов подключения полного привода с четырьмя вариантами («Снег», «Бездорожье», «Индивидуальный» и «Спорт») и кнопкой переключения режимов роботизированной трансмиссии («Спортивный», «Стандартный» и «Комфортный»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ VOLKSWAGEN TIGUAN OFFROAD

Длина/ширина/высота: 4 486/1 839/1 673 мм

Разгон до 100 км/ч: 7,7 сек

Максимальная скорость: 208 км/ч

Цена, от: 1 800 000 ₽

Колёсная база: 2 677 мм

Колея пер./задн.: 1 576/1 566 мм

Дорожный просвет: 200 мм

Угол въезда/съезда: 26 °/25 °

Объём багажника: 615/1 655 л

Снаряжённая масса: 1 723 кг

Полная масса: 2 330 кг

Трансмиссия: 7 АТ

Тип привода: Электронно-подключаемый

Тип двигателя: Бензиновый R4

Объём двигателя: 1 984 см3

Мощность: 180 л.с.

Крут. момент: 320/1500–3940 об/мин

Пер./задн. подвеска: Независимая/независимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

Шины: 235/55 R18

Текст Евгений Хапов

Фотографии Александр Батыру