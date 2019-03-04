Audi объявляет старт приема заказов на дизельную модификацию кроссовера Audi Q8

Российские дилеры начали принимать заказы на модификацию кроссовера Audi Q8 с дизельным двигателем. Версия на «тяжелом топливе» станет самой доступной Q8 в России: базовая стоимость кроссовера за счет расширения семейства составляет 4 990 000 рублей. Новая модификация Audi Q8 будет оснащаться трехлитровым дизельным мотором с отдачей в 249 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Работает двигатель в паре с 8-диапазонным автоматом и системой полного привода quattro с механическим центральным дифференциалом. По умолчанию тяга распределяется в соотношении 40:60 в пользу задней оси, однако, в зависимости от дорожных условий пропорции могут меняться. До 100 км/ч дизельный Q8 разгоняется за 7 секунд, а его максимальная скорость составляет 225 км/ч.

Кроссовер по умолчанию будет комплектоваться 20-дюймовыми колесами, подвеской с адаптивными амортизаторами, полностью светодиодной оптикой, климат-контролем, круиз-контролем, креслами с электрорегулировками, мультимедийной системой и тому подобное. В качестве опций для Audi Q8 с дизельным мотором будут доступны пневматическая подвеска и полноуправляемое шасси, матричные фары, панорамное остекление, сиденья с вентиляцией и функцией массажа, четырехзонный климат-контроль, автоматический парковщик, адаптивный круиз-контроль, система ночного видения.

Дизельный Audi Q8 в России появится в трех линиях оснащения – Advance, Sport и Design. Кроме того, предусмотрены и четыре варианта отделки интерьера кожей (правда, тоже в качестве опции). Audi Q8 с дизельными моторами появятся в шоу-румах дилеров в мае нынешнего года.

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