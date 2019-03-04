RZR Snow Cup 2019

2 марта прошли ежегодные соревнования RZR Snow Cup — зимняя гонка на мотовездеходах. Это уже второе соревнование, которое организует компания Brandt для всех любителей зимнего экстрима и мототехники.

На этот раз гонка проходила в поселении Первомайское, на Елизаровском пруду. Погода за последнее время была тёплая и выбор места был не простым, переживали все — и организаторы, и участники, но гонка состоялась и порадовала спортсменов, которые ждали это событие, готовились сами и готовили свою технику. Соревнования вышли очень зрелищными, день выдался морозным и красивым. Тёплая душевная атмосфера, компания единомышленников, азарт участников и отличное настроение — вот как можно описать этот день!

Участники показали свои самые боевые качества и стремление к победе. Победителями стали самые отчаянные. Первое место занял Ирек Миннахметов, за ним на пьедестал поднялся Руслан Семёнов, а третье разделили Зураб и Мухаддин Надуевы. Компания Brandt с радостью поздравляет победителей и приглашает получить свои законные призы, для чего нужно прислать свои данные на электронную почту rzrsnowcup@brandt.spb.ru . Организатор благодарит всех участников, которые приехали и бились за победу, а также выражает благодарность партнёрам за помощь в организации гонки.

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