INFINITI Q50 и INFINITI QX50 попали в топ по сохранению остаточной стоимости

INFINITI Q50 и INFINITI QX50 стали победителями в исследовании остаточной стоимости от аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Сразу две модели INFINITI вошли в число победителей исследования по сохранению остаточной стоимости среди премиум брендов «Residual value – 2019» от Аналитического агентства «АВТОСТАТ». В рамках этого исследования были рассчитаны индексы остаточной стоимости и составлен рейтинг моделей по сегментам в 2018 году. По итогу исследования седан Q50 занял второе место в сегменте D с сохранением остаточной стоимости в почти 74%, а кроссовер QX50 – 3 место в сегменте SUV (D) с сохранением остаточной стоимости в 76,5%.

Специалисты агентства с 2011 года в ежемесячном режиме проводят мониторинг цен на новые легковые автомобили, а с 2012 года – так же исследуются цены на автомобили с пробегом. При составлении рейтинга были рассчитаны показатели примерно по 2100 модификациям (с учетом типа кузова, объема двигателя и типа трансмиссии) более чем 60 брендов легковых автомобилей. В исследовании принимали участие модели автомобилей, официально продаваемые на рынке РФ.

Для анализа использовалась цена на новый автомобиль в 2015 году, рассчитанная с учетом веса модификации в общем объеме продажи модели на рынке, и цена его перепродажи в 2018 году (оба показателя – в рублевом эквиваленте). «Исследование «Residual value» несет практическую пользу, как для продавцов, так и для покупателей автомобилей, позволяя получить представление о том, насколько конкретная модель теряет в цене по истечении определенного периода времени.

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен