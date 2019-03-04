Новый Suzuki Jimny появится в России во втором полугодии 2019 года

Новое поколение легендарного внедорожника Suzuki Jimny приедет в Россию во второй половине текущего года. Об этом в рамках пресс-конференции, посвященной запуску обновленного кроссовера Suzuki Vitara, сообщил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта. Глава российского представительства Suzuki также поделился прогнозами на 2019 год.

По его словам, рост продаж автомобилей Suzuki в 2018 году составил 20%, что позволило реализовать более 6000 автомобилей, укрепить позиции на рынке и подтвердить высокий статус SUV-бренда. По итогам мировых продаж японская марка вошла в ТОП-10 – удалось реализовать 3 046 585 автомобилей (данные JATO Dynamics). В текущем году перед компанией стоят амбициозные планы по увеличению продаж до 8500 автомобилей и укреплению имиджа Suzuki как SUV-бренда. По мнению Юта Такахаси, эти задачи удастся реализовать благодаря обновлению модельного ряда марки – вывода на рынок обновленной Vitara и нового поколения Jimny. Также в течение 2019 года Suzuki представит целый ряд специальных версий текущих моделей. Большие надежды компания возлагает на обновленный компактный кроссовер Suzuki Vitara, который уже поступил в продажу во все дилерские центры России.

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