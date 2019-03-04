Новый Range Rover Evoque воспроизвел изображения с дорожных знаков

Бренд Land Rover воссоздал в реальной жизни изображения с известных дорожных знаков в рамках уникального городского тест-драйва нового Range Rover Evoque. На улицах Лондона компактный внедорожник продемонстрировал свои выдающиеся возможности и работу интеллектуальных технологий. Водители и прохожие стали свидетелями того, как Evoque преодолевает различные препятствия. При этом их конструкция была создана таким образом, чтобы автомобиль был «обрамлен» огромным треугольником, воспроизводящим форму дорожного знака, предупреждающего водителей о неровной дороге или крутом подъеме.

На берегу реки Темзы самый компактный представитель семейства Range Rover заехал на эстакаду под уклоном в 40 градусов, воспроизведя дорожный знак «Крутой подъем», и продемонстрировав тем самым, как короткие свесы, 25-градусный угол въезда и система Hill Descent Control позволяют Evoque выходить за грани обыденного. Технология Active Driveline второго поколения в сочетании с дорожным просветом в 212 мм обеспечили оптимальное сцепление и уверенную управляемость, благодаря чему Range Rover Evoque без труда преодолел искусственные неровности, изобразив знак «Неровная дорога».

С помощью максимально точно воплощенного в жизнь знака «Дикие животные» бренду удалось продемонстрировать возможности первой в сегменте технологии ClearSight для зеркала заднего вида. Нажатием кнопки технология превращает зеркало в видеоэкран, предоставляющий водителю беспрепятственный обзор пространства за автомобилем.

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен