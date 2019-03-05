Заметки дядюшки Скруджа. Выясняем честный расход топлива

Все врут, говаривал один доктор. Нормально, никто ведь никому и не верит. Не верят в количество лошадиных сил, в динамику разгона до ста. Особенно убедительно не верят в «средний расход топлива».

Известно, что автопроизводители не ездят кругами по Саратову с литровой банкой под капотом и высушенной поплавковой камерой. Они измеряют расход топлива на специальном стенде по специальной методике. Удивительно то, что иногда эти измерения совпадают с реальностью даже без попутного ветра и движения под горку. Но только иногда.

Как же узнать, сколько в самом деле расходует автомобиль, который вы собираетесь купить? Это в самом деле важно! Недаром даже в самые «тучные» годы расход топлива находился в пятёрке критериев выбора нового автомобиля.

Есть три решения этого вопроса. Первый — купить и проверить. Второй — зарыться в соцсети и форумы, удивившись потрясающему различию в «показаниях свидетелей», и безумной убеждённости в своей правоте. Третий вариант предлагаю вам я.

Всё очень просто. Берём машину, заправляем полный бак, ездим до того, как стрелка не ляжет, отмечаем по одометру и GPS пробег, заправляемся снова и рассчитываем реальный средний расход по Москве «от самых от окраин». Причём режимы эксплуатации должны быть обыкновенные: детей в школу, в гипер за покупками, на работу по пробкам, обратно по МКАД, по шоссе километров двести, по бездорожью в соответствующих автомобилю пределах. При среднем баке в 60 литров и среднем расходе 11 на сотню должен получиться вполне повторяемый результат. А повторяемость, как гласит наука, критерий верности результата. Ну и потом, это же интересно! Понятно, что условий и условностей может быть масса, и постепенно мы будем вводить разные переменные в условие задачи. Например, ездить на кроссовере один бак в Auto, второй в 2WD, поймать резкую смену погоды или использовать разный бензин, если допускается и 92-й и 95-й. Комментируйте, ставьте лайки, дис… хотя это уже из другой оперы песня.

Первым подопечным стал один из лидеров в сегменте и один из немногих действительно японских кроссоверов, Mitsubishi ASX. Красный, с мотором 2.0 Mivec и вариатором — всё как мы любим. Топливный бак у него 60 литров заправочной ёмкости, шипованные зимние шины Bridgestone Blizzak Spike-01 стандартной для ASX размерности 215/60 R17, весьма, кстати, шумные. Двигатель мощностью 150 л. с., автоматический полный привод и трансмиссия CVT. Это третье поколение ASX, вышедшее в 2017 году. Мы об этой машине писали, и через полгодика она уйдёт со сцены — новое поколение уже продемонстрировали. Тем не менее автомобиль по-прежнему популярен, очень удачен и, наверное, стоит своих полутора миллионов.

Тестовый день начался, как у всех, ранним утром в обычном московском дворике, забитом машинами и грязными сугробами. Помните? Мы ничего не приукрашиваем, всё как в жизни! Нужно заметить, что контрольную заправку я сделал ещё вечером и она прошла не совсем удачно. Выбранная мной АЗС не смогла обеспечить расчёт «до полного», пришлось делать два подхода. В следующий раз выберу другую. Бортовой компьютер показал запас хода в 620 км при полном баке, одометр был обнулен, равно как и отбита начальная точка трека. Тест пришёлся на последние дни недели и уикенд и составил как раз тот цикл, о котором я говорил выше. Дети, пробки, МКАД, магазин, домой, снова пробки, город, МКАД. Во второй половине дня вырвались на шоссе. Новорижская трасса позволяет разогнаться, и до Волоколамска я проехал на максимальной разрешённой скорости. Средний расход по компьютеру мгновенно упал с 13,4 литров до 9,2 несмотря на темп. Ездил я везде в режиме Auto и на Drive, так удобнее и понятнее. Режим обычный московский, немного нервный, но без рискованных манёвров и лишней «спортивности». Да и автомобиль не очень охотно потакает гоночным амбициям пилота, хотя и медленным его назвать никак не могу. Просто не ждите от ASX динамики Evo X.

В провинции уже почти в сумерках было немного гладкого просёлка и условного бездорожья. Снег оказался очень тяжёлым, и машина моментально срывалась в пробуксовку, всплывая на брюхе. Потыкавшись минуть двадцать, я махнул рукой на внедорожный этап, решив, что этого, в принципе, достаточно. Быть может, сделаем отдельный выпуск именно для бездорожья, если придумаем адекватную методику, ну или вы нам подскажете.

Возвращение в город прошло на удивление спокойно, без пробок и толчеи на подходе, даже по шоссе не хотелось ехать быстро. В баке после трёх дней езды оставалось ещё как минимум литров пятнадцать. Только после довольно интенсивной езды по городу к обеду следующего дня загорелся сигнал резерва, который очень быстро перешёл в паническую надпись в стиле «немедленно заправься». В общем, к АЗС я подъезжал уже не просто с горящим индикатором и надписью, а с мигающим значком колонки. Но не заглох!

Итоги подвести было просто, но они меня удивили. По одометру пробег составил 735 км, по треку 687 — большая разница. Помните, вначале, после езды по городскому трафику, компьютер предсказал 620 км при полном баке? В бак, снова в два этапа, вошло 58,7 литра. Считаем. Получается, что реальный расход Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD для Москвы и одной вылазки в Подмосковье за четыре почти полных дня с учётом возможных погрешностей счётчика АЗС, буксования и холостых ожиданий отпрысков, составил 8,6 литра на 100 км 92-го бензина. Что самое интересное, бортовой компьютер показал средний расход в 9,7 литра! Даже если учесть разные погрешности и привирающий одометр, получится, что компьютер ошибается в большую сторону почти на 12 процентов. Впрочем, примерно на столько же врёт и спидометр. Ну, и с заводскими данными наш расход, извините за каламбур, расходится. Mitsubishi определила «лабораторный» средний расход ASX в 7,7 литра на сотню, но ведь они не считали московские пробки и 120 по шоссе.

Текст и фото Игорь Губарь