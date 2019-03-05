Бэушный Range Rover за миллион: на что придётся тратить деньги

Главные вещи, на которые придётся потратить деньги, купив подержанный Range Rover 2009–2013-го годов.

Range Rover третьего поколения продержался на конвейере неожиданно долго: серию L322 выпускали чуть более 10 лет, с 2002-го по 2012-й годы. Внешне модель почти не менялась, но серьёзных технических обновлений пережила сразу два, в 2006-м и 2009-м годах. Машины 2010 модельного года сейчас особенно востребованы. Их стоимость начинается от миллиона рублей, что привлекает любителей подержанного «премиума».

Вопреки распространённому мнению, кузов Range Rover не полностью алюминиевый: из «крылатого металла» сделаны только двери, капот и передние крылья. При этом от коррозии внедорожник защищён неожиданно слабо. Как показывает опыт российской эксплуатации, первым делом следы ржавчины появляются на колёсных арках, крышке багажника, кромках дверей, а также на участке крыши, что над лобовым стеклом. Снизу тоже может открываться крайне неприглядная картина, поэтому качественная антикоррозийная обработка будет полезна аркам, днищу и подрамникам. Особенное внимание следует уделить переднему подрамнику, который непозволительно быстро сдаётся под напором «рыжей бестии». С 2010 модельного года Range Rover перевели на пятилитровые бензиновые V8. Это выносливый двигатель, слабость которого — растягивающаяся цепь. Последняя служит максимум 150 000 пробега. В 2013 году появились натяжители и успокоители нового образца, после чего привод ГРМ стал показательно долговечным. Поэтому после покупки машины лучше установить детали нового образца (стоимость запчастей — 20 000 рублей). Грохот из-под капота версии Supercharged подскажет, что разбит привод нагнетателя. Сам привод стоит около 40 000 рублей, но покупать новый не надо — достаточно сменить пружинный изолятор. (Схожая по характеристикам муфта из маслонаполненного нейлона будет стоить около 5000.) Кроме того, и на атмосферной и на наддувной версиях мотора 5.0 стоит откровенно слабый насос системы охлаждения. Дизельный 3.6 считается крайне надёжным. Его ключевая слабость — недолговечные уплотнения выпускного коллектора и патрубки системы турбонаддува, которые приходится регулярно менять. Полезный совет: чтобы не покупать новый актуатор турбины взамен «закисшего», достаточно «разработать» старый. И ещё: «уставшая» турбина начинает гнать масло, что может закончиться даже гидроударом. У дизельного 4.4 возникают трещины во впускных коллекторах, а внутри развала ДВС могут образовываться залежи масла. В этом виновата прокладка масляного охладителя, до которой очень трудно добраться. Приводные ремни и натяжные ролики служат примерно 80 тысяч км пробега вместо обещанных 120–130. Система управления параллельно-последовательным наддувом регулярно выдаёт ошибки. Автоматическая коробка передач марки ZF. На большинстве версий, за исключением старшего турбодизеля, стоит шестиступенчатый агрегат. Первая серьёзная переборка, скорее всего, понадобится через 180–220 тысяч километров. Для того, чтобы продлить жизнь трансмиссии, менять масло стоит как минимум каждые 60–70 тысяч. При появлении вибраций и толчков масляный сервис должен быть немедленным. По уверениям владельцев, иногда бортовая электроника «не понимает», что машина стоит на «паркинге», и отказывается запускать мотор. В случае этой неисправности Land Rover официально рекомендует менять мехатроник автоматической коробки передач стоимостью 90 000 рублей. Однако клубные сервисы, которые специализируются на продукции британского автопрома, готовы решить проблему за 40 000. Из раздаточной коробки по стыку может вытекать масло, но процесс лечения ограничивается разборкой агрегата и нанесением свежего герметика. Когда агрегат начнёт гудеть и хрустеть, придётся заменить подшипники (сам Land Rover выпускает ремкомплекты: подшипник плюс фланец). Зато цепь служит до 300 тысяч километров. При этом менять трансмиссионку желательно каждые 120 тысяч, а лучше каждые 60 тысяч километров. В передней подвеске регулярно рвёт втулку косого рычага, а стойки стабилизатора могут досаждать стуками. Ещё одно слабое место — нижние рычаги. При выходе из строя шаровой или втулки рекомендуется покупать прямой рычаг целиком (оригинальная деталь стоит 15 000 тысяч, аналог 8000). Косой рычаг деталируется полностью, поэтому при необходимости можно перепрессовать втулку или заменить шаровую. Задняя подвеска отличается недолговечными шарнирными соединениями. Менять рекомендуется весь комплект ШС, после чего проверить углы установки колёс. Кстати, тяги регулировки схождения служат довольно мало, а в случае их предельного износа Range Rover теряет благородные ездовые повадки, начиная «подвиливать» задней частью. Это не только неприятно, но и опасно. На Range Rover никогда не ставились пружины, во всех версиях полагались только пневматические элементы. Со временем баллоны перетираются, но недавно британская марка выпустила ремкомплект пневмобаллона, поэтому менять стойку целиком больше необязательно. Также Land Rover начал продажи бронированных проводов для передних адаптивных амортизаторов (обычные часто переламываются).

Текст Пётр Баканов