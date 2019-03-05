Концерн Hyundai Motor Group разрабатывает цифровой ключ на базе смартфона

Концерн Hyundai Motor Group объявил о разработке цифрового ключа, который позволит пользователям открывать и запускать двигатель своего автомобиля Hyundai с помощью смартфона. Цифровой ключ, пришедший на замену традиционному ключу, устанавливается через приложение и может использоваться максимум четырьмя людьми.

Когда смартфон с загруженным цифровым ключом оказывается вблизи двери автомобиля, модуль NFC распознает его и разрешает выполнить действия из заданного списка.

Антенна NFC, через которую осуществляется идентификация для отпирания замка, находится в ручках дверей водителя и пассажира спереди, а антенна для запуска двигателя находится в площадке беспроводной зарядки. После открытия автомобиля пользователь может запустить двигатель, положив смартфон на площадку беспроводной зарядки в центральной консоли и нажав кнопку старт/стоп на приборной панели. Бортовой компьютер запоминает настройки текущего пользователя. Когда происходит идентификация ключа, соответствующие настройки автоматически применяются, включая положение боковых зеркал, сидений и рулевого колеса, элементов управления аудио-, видео-, навигационной системой (AVN) и проекционного дисплея.

Цифровой ключ Hyundai позволяет с помощью смартфона дистанционно управлять некоторыми автомобильными системами. По каналу Bluetooth Low Energy (BLE) можно закрывать и открывать автомобиль, активировать сигнализацию и запускать двигатель. Кроме того, после выхода на рынок автомобилей с функциями автоматической парковки ожидается, что ими также можно будет управлять дистанционно. Уровень доступа к разным функциям автомобиля можно настраивать для каждого пользователя на определенный период. Владелец автомобиля может установить продолжительность использования автомобиля или ограничить эксплуатацию только набором разрешенных функций для автомобилей, которые сдаются в аренду. Например, можно будет разрешать курьеру открывать багажник для доставки посылки. На случай, если автомобиль нужно отдать парковщику, или при посещении мастерской, когда передавать цифровой ключ нецелесообразно, предоставляется смарт-ключ или ключ-карта.

Hyundai Motor Group планирует постепенно внедрить эту технологию в своих новых серийных автомобилях позже в этом году.

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