Jeep привезет ряд новинок на 89 автосалон в Женеве

2018 год стал для Jeep рекордным с точки зрения объема продаж в Европе. По сравнению с 2017 годом продажи выросли на 86%. Третий год подряд компания FCA ежегодно реализует на европейском рынке более 100 000 автомобилей. Такие результаты вдохновили Jeep на обновление текущих моделей. Эти новинки бренд представит на 89 международном автосалоне в Женеве. В рамках автосалона состоится презентация новой S серии от Jeep. Серия представлена в Jeep Renegade, Compass, Cherokee и Grand Cherokee. Специалисты заверяют, автомобили отличаются ярким спортивным стилем, городской элегантностью и маневренностью. Однако обновленные версии не потеряют своих внедорожных свойств.

Центральное место на стенде будет отведено автомобилю Wrangler Rubicon от Mopar® — компании-производителя оригинальных запчастей для Jeep. Кузов исполнен в желтом цвете Hella Yella. Цвет кузова создает контраст с элементами в черном цвете, такими, как решетка радиатора с семью планками. Версия Wrangler Rubicon от Mopar® – конструкция с самым мощным внедорожным потенциалом. Модель оснастили дополнительными фарами, увеличили подъем подвески на 5 см., усилили защиту порогов. Оригинальные аксессуары Mopar® были использованы и в салоне. Это черные накладки на пороги с надписью Wrangler, передние поручни, откидной столик на двери багажника. Автомобиль представлен с новым бензиновым 2,0-литровым двигателем мощностью 272 л.с., с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Jeep представит версию Trailhawk модели Cherokee. Первая версия Trailhawk была создана на базе Cherokee текущего поколения и представлена в 2014 году. Далее последовали аналогичные версии моделей Renegade, Grand Cherokee и Compass. Все автомобили серии Trailhawk имеют эмблему Trail Rated. Эта эмблема предоставляется только при успешном прохождении суровых внедорожных маршрутов мира. Автомобиль оснащен 17-дюймовыми колесными дисками с внедорожными шинами, получил нижние защитные панели и поднятую на 2 см. подвеску. Внедорожные возможности новинки расширены за счет установки блокируемого дифференциала задней оси, улучшающей тягу на экстремальном бездорожье. Выставочный автомобиль оснащен турбированным бензиновым 2,0-литровым двигателем, развивающим мощность 270 л.с., 9-ступенчатым автоматом. Из дополнительного оборудования Trailhawk может похвастаться парковочными датчиками, адаптивным круиз-контролем. В салоне установлена мультимедийная система UconnectTM в 8,4-дюймовым дисплеем, с функциями навигации и интерфейсами Apple CarPlay и Android AutoTM, настраиваемым 7-дюймовым цветным дисплеем TFT и аудиосистемой премиум-класса с 9 динамиками и сабвуфером. Jeep Cherokee Trailhawk появится на европейском рынке в апреле 2019 года.

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