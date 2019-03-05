Компания Nissan поделилась своим видением кроссовера будущего

Специалисты Nissan из японской и европейской студий представили футуристический концепт кроссовера Nissan IMq. Дизайнеры наделили концепт агрессивной внешностью и показали решения, которые вряд ли появятся на серийных моделях, но смотрятся эффектно. Nissan IMq стал опытным полигоном для исследования перспективных технологий. Например, специально для концепта разработали новый материал отделки сидений с трехмерной фактурой и методику оформления дверных панелей. Однако, основным новшеством в салоне концепта стал огромный 840-миллиметровый экран, занявший практически всю площадь передней панели.

С его помощью реализована новая идея автомобильного интерфейса, который получил название Invisible 2 Visible, или I2V (это название можно условно перевести как «невидимое в видимое»). При помощи трехмерной графики на экране перед водителем воссоздаются элементы окружающего мира, на которые по технологии дополненной реальности накладывается информация электронного «помощника». Утверждается, что в изображенный на экране автомобильчик водитель может даже усадить собственный аватар. Интерфейс позволит, например, в прямом смысле заглядывать за углы и визуализировать информацию о причине пробок. Физических кнопок при этом салон концепта лишен: управлять дополнительными функциями придется при помощи голоса, опираясь на интеллект «помощника». Кроме того, IMq оснащен еще и всем «железом», необходимым для реализации системы автономного управления. Она построена на серийной системе ProPilot, но снабжена усовершенствованным комплексом датчиков, радаров и прочего.

Что касается силовой установки, то Nissan IMq вполне ожидаемо представляет собой электромобиль. Его силовая установка e-Power развивает 340 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Других данных о ходовой части концепта Nissan не раскрывает.

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