Jaguar I-PACE признан «Европейским автомобилем года»

Полностью электрический кроссовер Jaguar I-PACE стал победителем в номинации «Автомобиль года» в рамках премии European Car of the Year Awards 2019. Это первая награда от европейского жюри в списке бренда Jaguar. В состав жюри European Car of the Year Awards входят 60 автомобильных журналистов из 23 стран мира. Премия вручается за технические инновации, дизайн, динамику и эффективность, а также за соотношение цены и качества. С момента глобальной премьеры около года назад I-PACE уже завоевал 55 наград по всему миру. В частности, кроссовер стал «Автомобилем года» в Германии, Норвегии и Великобритании, «Электрокаром года» по версии журнала BBC Top Gear, самым экологичным автомобилем в Китае и лауреатом премии ECOBEST по версии Autobest.

«Мы гордимся тем, что наш первый электрокар стал также и первым Jaguar, завоевавшим звание Европейского автомобиля года. I-PACE был создан и спроектирован в Великобритании с нуля. Это один из самых технологичных и передовых электрокаров на данный момент, который – мы уверены – кардинально изменит облик всего сегмента. Получить главный приз и звание Европейского автомобиля года для нас большая честь и знак признания всего, что воплотила в жизнь наша команда»- заявил Д-р Ральф Шпет (Dr. Ralf Speth), генеральный директор Jaguar Land Rover в мире.

Разработанный в Великобритании Jaguar I-PACE уже продемонстрировал высокий уровень продаж по всему миру: на сегодняшний момент он стал выбором более чем 8 000 клиентов. Электрический кроссовер Jaguar успешно обошел шесть других финалистов. Автомобиль также стал единственным номинантом с нулевым показателем выбросов.

