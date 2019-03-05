УАЗ возобновляет серийные поставки автомобилей на Кубу

Внедорожники УАЗ ПАТРИОТ и ПИКАП, легкий грузовик УАЗ ПРОФИ успешно прошли испытания в Институте транспорта Кубы. Это позволяет компании УАЗ наладить серийные поставки автомобилей современного модельного ряда на Кубу для реализации совместных российско-кубинских проектов.

Вопросы серийных поставок обсуждались 1 марта в ходе визита чрезвычайного и полномочного Посла Республики Куба в РФ г-на Херардо Пеньяльвера Порталь на Ульяновский автомобильный завод. Посол Кубы в РФ в составе делегации посольства встретился с руководством предприятия, посетил выставочный комплекс и главный конвейер, где осмотрел модельный ряд автомобилей УАЗ. По словам господина Херардо Пеньяльвера Порталь, ульяновские внедорожники хорошо известны на Острове Свободы.

«На Кубе автомобили УАЗ можно увидеть везде: в крупных городах, сельской местности и в горах. Этот бренд мы знаем более 60 лет. Хантеры и Буханки используются в армии, полиции, медицине и различных отраслях народного хозяйства. Мы никогда не теряли интерес к вашим машинам, потому что они надежны и неприхотливы в обслуживании, а это как раз то, что нам нужно. Сейчас мы пробуем новые модели, такие как Патриот. Уверен, они будут пользоваться успехом на кубинском рынке», — рассказал господин Херардо Пеньяльвера Порталь.

«Мы рассчитываем, что успешно пройденные испытания в Республике Куба позволят нам экспортировать в эту страну несколько сотен внедорожников в год. Так, Ульяновский автомобильный завод уже начал отгрузку первой партии Пикапов для энергетической отрасли Кубы», — сообщил Андрей Дорофеев, директор по экспорту компании УАЗ.

Напомним, за всю историю экспорта Ульяновский автомобильный завод поставил в Республику Куба более 30 000 автомобилей.

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