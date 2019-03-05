Nissan представляет модели e-POWER в Европе

Компания Nissan представила концептуальный кроссовер IMQ с отмеченной наградами системой привода e-POWER и объявила о том, что этот электрифицированный привод будет предлагаться и в Европе. Система e-POWER привлекла огромный интерес потребителей в Японии и позволила модели Nissan Note стать бестселлером среди новых автомобилей. Сочетание в системе e-POWER электропривода с бензиновым мотором, подзаряжающим аккумуляторную батарею, обеспечивает автомобилю динамику разгона при крайне низком расходе топлива. К 2022 году объем продаж электромобилей Nissan увеличится в пять раз, благодаря чему сегмент электрифицированных автомобилей на рынке удвоится.

«Уже сейчас Nissan является мировым лидером в области передовых технологий для массовых электромобилей, — сказал г-н де Ври. — Благодаря технологии e-POWER, которая появится на дорогах Европы в ближайшие два года, мы принесем преимущества Nissan Intelligent Mobility большему количеству клиентов и продолжим движение в направлении к миру с нулевым уровнем вредных выбросов и нулевой смертностью на дорогах».

Система e-POWER включает в себя бензиновый двигатель, генератор, инвертор, высоковольтную батарею и электродвигатель. Используемый исключительно для зарядки аккумуляторной батареи, бензиновый двигатель всегда работает на оптимальных оборотах. Благодаря этому обеспечиваются минимальный расход топлива и количество вредных выбросов по сравнению с обычными двигателями внутреннего сгорания.

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