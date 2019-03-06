300-сильный Volkswagen T-Roc представлен на Автосалоне в Женеве

На автосалоне в Женеве состоялся дебют горячей версии компактного кроссовера Volkswagen T-Roc, который представляет собой Volkswagen Golf R, адаптированный к легкому бездорожью. T-Roc R получил двухлитровый турбомотор с отдачей в 300 л.с. и 400 Нм, который работает вместе с 7-ступенчатым «роботом» и системой полного привода 4Motion, что обеспечивает кроссоверу практически «легковую» динамику. На набор первых 100 км/ч у T-Roc R уйдет 4,9 секунды, а максимальная скорость новинки ограничена 250 км/ч.

«Горячий» Volkswagen T-Roc снабдили спортивной подвеской с уменьшенным дорожным просветом, прогрессивным рулевым управлением, «гоночным» режимом работы бортовой электроники и полностью отключаемой системой стабилизации, мощнейшими тормозными механизмами, 17-дюймовыми дисками, иной решеткой радиатора, массивными бамперами с крупными воздухозаборниками, расширенными колесными арками, спойлером, хромированными накладками на боковые зеркала и «четырехствольной» выхлопной системой, которая за доплату может быть заменена на выхлоп от Akrapovic. Для новинки предлагается восемь цветов кузова, включая эксклюзивный Lapiz Blue, а также возможность выкрасить крышу в черный цвет.

В интерьере кроссовера появились спортивный руль, особые сиденья со специальной набивкой и вышивкой «R», а также металлические накладки на педали и пороги. Опционально салон можно отделать кожей наппа и карбоном, добавив в оформление интерьера цветных акцентов (при этом по умолчанию сиденья обшиваются микрофиброй).

Что касается серийных перспектив Volkswagen T-Roc R, то, несмотря на его официальный статус, сборка «горячего» кроссовера стартует уже в этом году. И весьма высока вероятность, что при подготовке к конвейеру «предсерийный прототип» не подвергнется никаким изменениям.

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