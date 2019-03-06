Alfa Romeo продемонстрировала стильный кроссовер Tonale

Представленный в Женеве концепт Alfa Romeo Tonale получил название в честь горного перевала в Северной Италии и построен на отсылках к прошлым автомобилям компании. Например, характерные 21-дюймовые колеса напоминают старые дисковые телефоны и отсылают к модели 33 Stradale 1960-х годов.Ну а расположение фар — это дань уважения таким автомобилям, как SZ и Brera, но в более современном прочтении. Боковой же профиль намекает на Duetto и Disco Volante Spider.

В салоне пара экранов с диагональю 12,3 дюйма для комбинации приборов и сенсорный экран на 10,25 дюйма для информационно-развлекательной системы. Дефлекторы системы вентиляции имеют встроенные экраны, на которых отображается температура. На данный момент технические характеристики компания не разглашает, но есть предположение, что Tonale делит платформу со Stelvio.

При этом в Alfa Romeo говорят, что серийный Tonale будет подключаемым гибридом и ожидается в 2022-2023 годах. Лишь бы по пути на конвейер он не растерял своей нынешней экспрессии.

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен