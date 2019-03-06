До нашей эры. Самые интересные кроссоверы тех времён, когда слова «кроссовер» никто не знал

Принято считать, что кроссоверы появились не так давно. Кто-то считает, что моду на этот класс породили японцы с первым поколением RAV4, — и в этом есть доля правды. Toyota вовремя уловила тренд, так сказать, оказалась в нужное время в нужном месте, можно добавить «с нужным автомобилем». Однако найдётся немало сторонников и теории о том, что прародителем кроссоверов стала советская «Нива», — и в этом тоже есть доля правды. Просто в 1977 году среднестатистический потребитель был не готов ни к продукции из СССР, ни к любой другой полноприводной легковушке повышенной наглости.

Но история автопрома знает немало попыток капиталистов придумать новый класс автомобилей. Современные кроссоверы — это автомобили с несущим кузовом, чаще всего типа «универсал», с увеличенным дорожным просветом, нередко со стилистическими элементами, заимствованными у внедорожников: пластиковый обвес, подножки, настоящая и имитированная защита днища и так далее. Увы, из этого списка выпал полный привод: как показывает современный рынок, сложная трансмиссия нужна далеко не всем.

Попытки заставить легковушки преодолевать не только бордюры, но и что-то более ощутимо бездорожное, предпринимались не раз и до 90-х годов. Взять хотя бы VW Golf Country 1989 года, он широко известен в узких кругах любителей экзотических янгтаймеров. Чем не кроссовер? Правда, один пункт из вышеуказанной формулы не соблюдён: специалисты Steyr ставили кузов Golf на лонжеронную раму, и тогда уже получался Golf Country. Зато клиренс был 180 мм. Геометрия кузова позволяла ему преодолевать даже серьёзное бездорожье. Полный привод был каноническим для современных кроссоверов, задний мост подключался автоматически при пробуксовке передних колёс.

Немцы продавали Golf Country на протяжении всего лишь трёх лет, но сохранившиеся экземпляры можно найти даже в России: настолько надёжными и неприхотливыми получились эти малолитражки. Но вразумительные попытки вывести привычные легковушки из зоны комфорта, то есть с асфальта, были известны и раньше. Вот, например, фирма Анри Данжеля оснащала полным приводом продукцию Peugeot с 1980 года. Среди коллекционеров универсал Peugeot 504 Dangel стал чуть ли не культовым автомобилем. Принцип конверсии всё тот же: кузов ставили на раму и дорабатывали подвеску с использованием уже производившихся на тот момент компонентов Peugeot. Любопытный факт: задний мост был заимствован у модели Peugeot 604, но Dangel переделал его и поставил на 504-ю модель вперёд. Дорожный просвет составлял 215 мм. Кроме универсала, производили ещё и пикап, причём с откидными бортами. В 1985 году был представлен универсал Peugeot 505 Dangel — новейший на тот момент представитель бизнес-класса был превращён в комфортный универсал повышенной проходимости. И в настоящее время Dangel занимается внедорожными версиями Peugeot, правда, в России они не известны. А вот в Европе спрос есть, и дела у компании идут вполне неплохо.

Любовью к покорению пространства на автомобилях больше всего славятся американцы: в их «портфолио» есть, например, такой бренд, как AMC, или American Motors. Он существовал с 1954-го по 1987-й годы. Идея сделать семейный универсал, который сможет ездить где угодно, пришла в голову руководству АМС ещё в начале 70-х годов, когда компания приобрела бренд Jeep. Именно тогда началась разработка комфортных, даже роскошных Cherokee и Grand Wagoneer, но нам куда интереснее модель 1979 года AMC Eagle. Несущий кузов, «автомат», бензиновый V6, независимая подвеска спереди и постоянный полный привод. Чем не кроссовер? Однако даже успешный Eagle не смог спасти American Motors от разорения. В 1987 году аббревиатура АМС исчезает после того, как контрольный пакет акций покупает Chrysler.

Читая эти строки, многие до сих пор думают: бред это всё, «Нива» всех опередила. И да и нет. ВАЗ-2121, несомненно, был революционным автомобилем как для советской, так и для мировой автомобильной общественности. Но попытки сделать комфортный вездеход наши люди предпринимали и раньше. Ещё до того, как «Нива» пошла в серию, правительство СССР выпустило разнарядку на проект доступного массового вездехода для гражданских нужд. Проект ижевских инженеров, известный среди любителей истории как «Иж-5», был классическим лёгким кроссовером: несущий кузов, полный привод и малолитражный мотор. Чуть позже, в 1972 году, угловатый и, откровенно говоря, страшный кузов «Иж-5» доработали и показали модель «Иж-14», но она так и не пошла в серию. А ведь в ней была реализована идея, которой так не хватает в современном автопроме: раздаточная коробка позволяла выбирать из трёх вариантов привода! Полный, задний или передний. Таких опций до сих пор не предложил никто в мире.

Но куда интереснее то, что ещё раньше полностью соответствующий концепции кроссовера автомобиль серийно (!) выпускали там, где сейчас вовсю штампуют «Дастеры»: на московском АЗЛК «Москвич» — «Москвич-410» и «Москвич-411». То есть ещё 62 года назад в нашей стране производились внедорожные универсалы и — на минуточку — седаны. Эти модификации трудно назвать массовыми, но, тем не менее, было произведено около 9 тысяч машин.

Текст Вадим Клепнёв