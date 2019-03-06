Aston Martin Lagonda — будущее, которое наступило сегодня

Инженеры и дизайнеры Aston Martin представили свое видение электрического кроссовера будущего — футуристический концепт Lagonda. Концепт внешне схож с яхтой, распахивающиеся в разные стороны двери наряду с откидывающимися вверх прозрачными секциями крыши дают возможность оценить салон концепта Lagonda. Оба передних сиденья могут быть развернуты на 180 градусов: система «автопилота», которой оснащен электромобиль, может взять управление на себя, предоставив водителю и пассажирам вести светскую беседу лицом к лицу. Вся приборка эффектно интегрирована в своеобразной формы руль (который и колесом-то поэтому не назовешь). Еще один дополнительный дисплей размещен между центральным подлокотником и многофункциональным поворотным переключателем. Другой подобный переключатель – в распоряжении пассажиров на задних сиденьях. Блоку аккумуляторов отведено пространство под полом кроссовера, что призвано облегчить их обслуживание и заодно обеспечить более низкий центр тяжести и оптимальную развесовку. Ничего более об энерговооружении перспективного электрокара пока не сообщается. Старт производства серийного варианта Lagonda на новом заводе компании в Уэльсе запланирован на 2022 год.

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