Электрокроссовер Audi Q4 e-tron дебютировал на выставке в Женеве

На международной выставке в Женеве состоялась премьера электрического Audi Q4 e-tron, который призван дать представление об очередном серийном электромобиле немецкой марки. Кроссовер построен на базе электрической архитектуры MEB с полностью независимой подвеской, но силовую установку, судя по характеристикам, делит с концептом Skoda Vision iV. Немецкая новинка тоже получила два электромотора совокупной мощностью 306 л.с. – по одному на каждой оси, но вот расчетная динамика Q4 e-tron оказалась похуже. На разгон до 100 км/ч этому кроссоверу потребуется 6,3 секунды. Система распределения крутящего момента по осям в основном использует задний 204-сильный электромотор, а передний подключается по требованию.

Максимальная скорость новинки заявлена на отметке в 180 км/ч, запас хода по циклу WLTP превышает 450 км, а элементы 82-киловаттной батареи расположены под полом. На увеличение запаса хода кроссовера работают не только аккумуляторы, но и целый комплекс решений, призванных обеспечить эффективное использование энергии. Например, кузов, выкрашенный в цвет Solar Sky, способен отражать солнечный свет и защищать интерьер от перегрева – соответственно, на его охлаждение расходуется меньше электричества. Кроме того, кроссоверу обеспечили достаточно низкий коэффициент сопротивления воздуха 0,28 и снабдили его широкими возможностями по рекуперации.

Audi Q4 e-tron при длине в 4,59 м и ширине в 1,9 м получил колесную базу в 2,77 м: утверждается, что такие габариты (особенно учитывая отсутствие центрального тоннеля) позволяют обеспечить пространство в салоне, сравнимое с простором автомобилей более высокого класса. Интерьер кроссовера отделан микрофиброй и алькантарой, а некоторые материалы отделки выполнены из повторно переработанных материалов. SUV получил цифровую приборную панель, крупноформатный проекционный дисплей с элементами дополненной реальности, а также 12,3-дюймовый монитор мультимедийной системы, который слегка развернули к водителю. Место рычага КПП занял отсек для мобильных гаджетов с системой беспроводной зарядки.

Серийный Audi Q4 e-tron будет продемонстрирован в конце следующего года и станет четвертой полностью электрической моделью марки. Первые товарные машины кроссовера Audi e-tron – первенца электрической линейки – обещают передать покупателям уже до конца нынешнего месяца.

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