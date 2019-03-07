Время заряжаться драйвом на Motorsport Expo 2019

9 и 10 марта в Экспоцентре пройдёт главная гоночная выставка страны Motorsport Expo 2019. Она станет центром притяжения всех, кто неравнодушен к миру скорости и драйва. Выставка станет местом, где соберутся пилоты, которые не понаслышке знают, что такое победа. Анастасия Нифонтова — первая в мире женщина, которая преодолела ралли Дакар в зачете Original by Motul без технической поддержки и механиков. На выставке она ответит на самые часто задаваемые вопросы о том, как проходила её подготовка к легендарному ралли-марафону «Дакар», с какими трудностями она столкнулась во время прохождения пути и насколько тяжело было женщине преодолеть трассу общей длиной в 6 000 км.

Где зрелищность и дым – там дрифт! Илья Федоров — пилот самой популярной дрифтовой серии России презентует RDS GP и юбилейный 10-й сезон. Пилоты SMP Racing, которые известны не только на российской, но и на мировой арене автогонок – Виктор Шайтар, Алексей Басов, Денис Булатов и Ирина Сидоркова расскажут об успехах команды в прошедшем сезоне и планах команды на сезон будущий. Помимо общения с пилотами, на сцене будут презентованы «Русские авиационные гонки» и уникальное гоночное событие «Байкальская миля». Помимо программы на сцене, выставка будет полна яркими экспонатами, среди которых настоящий гоночный болид «Формулы 1», суперкары, прототип BR1 от SMP Racing, 1000-сильный топ-драгстер от SMP RDRC, Konig Motor Club с эксклюзивными спортивными автомобилями, грузовик победителей ралли Дакар команды «Камаз-мастер» и многое другое.

Выставка Motorsport Expo всегда отличалась тем, что она презентует не только современных гоночных представителей, но и проводит экскурс в историю технического спорта. На выставке будет выделена ретро-зона с музеем автомобильной техники УГМК и мастерской Евгения Шаманского, некоторые экспонаты которой сохранились в единственном экземпляре. Также в программе гонки дронов, аукцион «Мира гонок», соревнования на радиоуправляемых автомоделях, конкурс «Grid Girl ELF», розыгрыши от гоночных команд и различных авто и мотосерий, развлекательная детская.

Выставка пройдет при поддержке Российской Автомобильной федерации, Мотоциклетной федерации России и комитета национальных и неолимпийских видов спорта России.

Время работы выставки:

09 марта – с 11.00 до 19.00

10 марта – с 10.00 до 17.00

Экспоцентр, павильон 3