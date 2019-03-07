Воздухозаборник Safari

Компания Safari представляет воздухозаборники ARMAX SS88HPE и SS89HPE.

Эти шноркели разработаны для автомобилей Toyota Land Сruiser 200 с бензиновым двигателем 5,7 л 3UR-FE V8. SS88HPE – сконструирован для дорестайлинговой модели, SS89HPE – для модели с 2016 года и более поздних. Улучшение характеристик двигателя Land Cruiser посредством перепрошивки и модификации выпускной системы очень популярно. В связи с этим, компания Safari 4×4 Engineering сконструировала такую систему воздухозабора, которая не только делает выше точку забора воздуха для предотвращения попадания пыли и песка в воздушные фильтры автомобиля, но и обеспечивает питание двигателя большим количеством воздуха, чтобы реализовать возросший потенциал мотора. Хороший поток воздуха — это только один из аспектов конструирования шноркелей. Труба воздухозаборника Safari ARMAX выполняет две очень важные функции — доставку прохладного чистого воздуха в корпус шноркеля и отвод дождевой воды из этого воздушного потока. Таким образом, мотор может уверенно работать даже в условиях самых сильных тропических ливней. Вес изделия около 7 кг, время на установку шноркелей – три часа.