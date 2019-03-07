Mitsubishi Engelberg Tourer — намек на будущее внедорожников марки

Компания Mitsubishi представила на Женевском автосалоне прототип кроссовера Engelberg Tourer. Свое имя концепт получил в честь швейцарского горнолыжного курорта. Экстерьер же Engelberg Tourer призван заметно повысить градус брутальности внедорожников японской марки: фирменный «Икс-фейс» уже практически незаметен за рублеными формами, практически квадратной передней частью и предельно узкими полосками светодиодов. Не исключено, что именно так будет выглядеть Mitsubishi Outlander четвертого поколения. В крышу автомобиля интегрированы кофры для оборудования, снабженные системой автоматического открывания. Интерьер же, отделанный в бело-синих «альпийских» тонах, получил семь посадочных мест и множество сенсорных экранов. Водителю обеспечен доступ сразу к трем мониторам – помимо цифровой приборной панели и монитора мультимедийной системы, в сенсорную панель превратилась и поверхность центрального тоннеля.

В полном соответствии с нынешними традициями марки Engelberg Tourer получил силовую установку по схеме «подзаряжаемый гибрид». Она состоит из 2,4-литрового бензинового атмосферника и двух электродвигателей – по одному на каждое заднее колесо. На одной электротяге концепт проедет 70 км, а если подключить бензиновый мотор, то запас хода вырастет ровно в 10 раз.

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен