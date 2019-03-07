Тюнеры из Mansory показали Rolls-Royce Cullinan Billionaire

Ателье Mansory представило на автосалоне в Женеве проект на базе внедорожника Rolls-Royce Cullinan, который назвали Billionaire («миллиардер»). Всего тюнер построит 13 таких машин, причем стоимость каждой из них составит минимум 785 тысяч евро (58,5 миллиона рублей). Свое название автомобиль получил в честь немецкой марки люксовой одежды Billionaire, совместно с которой разработан автомобиль. Логотип бренда размещен на подголовниках, обивке кресел и дверных панелей. Подлокотники и боковины кресел обшиты крокодиловой кожей, а для оформления других частей интерьера используется белая кожа.

Для внедорожника подготовлен агрессивный обвес кузова с увеличенными воздухозаборниками в новых бамперах, карбоновым спойлером, массивным диффузором, расширенными колесными арками и порогами. Также машина получила четыре крупных прямоугольных патрубка выпускной системы и 24-дюймовые колеса с покрышками размерности 295/30. Мощность 6,75-литрового двигателя V12 возросла на 40 лошадиных сил, а максимальный крутящий момента на 100 Нм. Теперь агрегат выдает 611 сил и 950 Нм. «Сотню» машина набирает менее чем за пять секунд. Максимальная скорость – 280 километров в час.

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