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Новости   11 марта 2019   

Mercedes-Benz G 350d покорил стометровую плотину

Компания Mercedes-Benz решила покорить возведенную четыре года назад в Аргентине плотину Пунта Негра, расположенную на реке Сан-Хуан. Высота плотины составляет 101 метр, а длинна составляет 700 метров. Опасный трюк был выполнен на Mercedes-Benz G 350d, который без проблем проехал по бетонному склону. Внедорожник хорош как для бездорожья, так и для городских условий, обладает внушительным 25-сантиметровым клиренсом и способен преодолевать водные преграды глубиной до 70 см.

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