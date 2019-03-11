Интернет нам в помощь! Аксессуары от наших китайских партнёров

Кто как, а мы готовимся к весне. Это такое время, когда уже есть грязь, но глубоко ещё не оттаяло, солнышко сквозь лобовое уже припекает, а комаров — самое главное в весне — ещё нет. Да, про комаров в следующий раз.

Нога комфорта

Владельцы Jeep Wrangler с удивлением обнаруживают, что фраза «некуда деть левую ногу» относится не только к тем, кто по странности своей купил Defender. И ладно бы машины с механикой, так и «автоматчикам» приходится, как в первый раз, прятать ботинок под сиденье. Для таких вот придумана площадка под левую ногу, пригодная для самостоятельной установки. И даже если у вас четыре СТО на западе Москвы, собственная мойка и даже ателье по пошиву чехлов, вы можете небрежно бросить подруге, мол, пойду в джипе покопаюсь, приготовь мне джакузи. Для копания вам понадобится один гаечный ключ на тринадцать, две бутылки мексиканского пива, открывашка из предыдущего обзора,1340 рублей на собственно предмет и пара недель ожидания.

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Стеклобой

Как вы уже поняли, мы не можем без разного рода суперинструментов, набор которых венчает любимый стеклобой. Вот и сейчас я рекомендую завести в автомобиле подобное устройство. Именно этот вариант, пожалуй, будет самым разумным выбором. Он невелик и представляет собой что-то среднее между тактическим фонарём и яварой — боевой палочкой окинавских бродяг. Заодно — встроенный стропорез и всамделишный фонарик. А если его увидит бдительный инспектор, можно сказать, что это массажёр. Ага, для активных точек. Стоимость фонаря-стеклобоя вполне тянет на подарок — 1850 р.

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Фруктовая настойка

Те, кто говорят, что пить надо меньше и те, кто говорят, что пить надо больше, сходятся в одном — пить надо, особенно за рулём, особенно в дальней дороге. Это называется гидрация , не путайте с гидратацией. В машине с постоянно включённой вентиляцией, а тем более с климат-контролем, человек теряет жидкость куда быстрее, чем можно подумать. Симптомы обезвоживания проявляются в резко наступившей сонливости. Для того чтобы этого избежать, надо пить воду, по паре глотков каждые полчаса. Мы предлагаем делать это не только красиво, но и вкусно, и даже полезно. Достаточно иметь с собой лимон, апельсин или подобное, воду и пару таких вот бутылок-соковыжималок по 339, всего-то, рублей.

https://clck.ru/FKKog

Антигрязь

Весной на дорогах и направлениях грязи не меньше, чем зимой в оттепель. Весна, собственно, и есть глобальная оттепель. А автопроизводители позаботились о чистоте и лобового стекла, и заднего, и фар, и даже камер, но только не боковых зеркал. Плёнка с гидрофобным слоем удерживает его значительно дольше, чем аналогичные аэрозоли. Даже после ополаскивания и протирания производитель обещает сохранить водо- и грязеотталкивающие свойства. Да и стоят плёнки недорого: двести рублей за пару, а можно найти и дешевле. Обратите только внимание, что некоторые ушлые продавцы выкладывают фото двух плёнок, а продают по одной, указывая это мелким шрифтом где-то в глубине описания.

https://clck.ru/FKLd6

Будуар в Suzuki Jimny

Есть люди, принципиально отказывающиеся от палатки в автомобильном путешествии. Я их в чём-то понимаю. Особенно весной: время романтичное, его и так мало, а тут ещё с палаткой возись. Но позвольте, в Jimny? Да, в Suzuki Jimny тоже можно устроить королевское ложе. Думаю, даже двуспальное, но без детей. Детей в палатку, на крышу или наоборот, сами решайте. Наше же решение, хоть и не грошовое, но аккуратное и идеально подогнанное по размеру. Стоимость в 13 тысяч рублей вполне соответствует цене приличной кемпинговой палатки, а тут ещё и тепло при случае, только смотрите, чтобы выхлоп мимо салона шёл! Доставка платная немного портит удовольствие, но если как образец…

https://clck.ru/FKM5X

Спешу напомнить, то указанные цены приведены на дату написания материала и могут изменяться от чего угодно. Вместе с тем я никак не могу нести ответственность за ваш выбор и качество представленного товара, равно как и редакция.

Текст Игорь Губарь