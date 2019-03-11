Каждый пятый автомобиль в РФ — кроссовер или внедорожник

Аналитики агентства “Автостат” подсчитали количество автомобилей в России, принадлежащих SUV-сегменту. На 1 января 2019 года в РФ зарегистрировано 9 миллионов 840 тысяч кроссоверов или внедорожников, что составляет 22,6% от всего автопарка страны. Таким образом, каждый пятый автомобиль в России является представителем сегмента SUV. Наибольшее количество таких машин отмечено на Дальнем Востоке (доля SUV равна 27,4%). На втором и третьем месте по этому показателю идет Северо-Западный федеральный округ и Центральный федеральный округ – с долей в 25,6 и 25,5% соответственно.

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